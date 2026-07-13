Ook een race? Toon Aerts lacht met babynieuws van zichzelf en Mathieu van der Poel: ''Potverdorie''

Voor Mathieu van der Poel is er ook heuglijk nieuws naast de fiets en dat heeft hij met Toon Aerts gemeen. Ze gaan allebei vader worden.

Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels maakten nog net voor het einde van de maand juni bekend dat ze hun eerste kindje samen verwachten. Ruim een week later deelden Toon Aerts en zijn partner Tamara dan weer hun heuglijke nieuws. Zij moesten al een kindje afgeven nog voor de geboorte: sterrenkindje Billie krijgt dus een broertje of zusje.

Na de aankondiging van Van der Poel moest Aerts wel een keertje lachen, met in het achterhoofd het gegeven dat de Belg al vaak het hoofd moest buigen voor de Nederlander in de cross. ''Het is te zien wie er nu gaat winnen. Het is wel een beetje grappig. Toen ik zijn aankondiging zag, dacht ik: potverdorie, hij is mij weer voor'', aldus Aerts in Vive le Vélo.

Het is natuurlijk maar al lachend bedoeld. Wat wel ernstig is, is het effect op de wielerprestaties. Toen hij in mei de Giro reed, wist Aerts immers al dat Tamara zwanger was. ''Het heeft mij vleugels gegeven in de Giro en dat zal bij Mathieu nu ook wel het geval zijn. Tamara is uitgerekend voor 3 januari. De bevalling zal vlak voor of vlak na de jaarwisseling zijn.''

Daar verwezen Toon Aerts en Tamara ook al naar in hun gezamenlijke Instagrampost. Mathieu van der Poel kreeg voor de Tour de vraag of hij op een roze wolk zweeft. Hij zei toen dat dit voor na de geboorte zal zijn, maar dat heeft hem er niet van weerhouden om in de Tour al een succes te boeken. Van der Poel won in Ussel.