Naast de fiets Valentine Besard praat over relatie met Ruben Van Gucht: "Ik ga daar niet over liegen"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Valentine Besard praat over relatie met Ruben Van Gucht: "Ik ga daar niet over liegen"
Foto: © photonews

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Ruben Van Gucht kennen we allemaal als presentator en commentator op de VRT. Naast zijn carrière maakt hij er zelf geen geheim van dat er verschillende vrouwen zijn in zijn privéleven. Valentine Besard is er daar een van. Zij sprak bij het Nederlandse Vandaag Inside over haar relatie met Van Gucht.

Ruben Van Gucht doet van zich spreken als sportjournalist, maar ook met zijn privéleven. Hij geeft openlijk toe dat er verschillende vrouwen in zijn leven zijn. In het verleden was hij getrouwd met de voormalige Kroatische hoogspringster Blanka Vlašić, maar bij Vandaag Inside gaf hij eerder deze week toe dat hij momenteel niet getrouwd en dus gescheiden is.

Valentine Besard spreekt

In dezelfde aflevering passeerde ook Valentine Besard de revue. Het model is een van de partners van Van Gucht. Ze werd gevraagd hoe ze omgaat met het feit dat Van Gucht meerdere partners heeft. "Ik ga daar niet over liegen: dat is niet altijd makkelijk", gaf ze toe.

"Maar ik ben blij dat hij er eerlijk over is. Ik heb al verschillende relaties gehad waarin ik achter mijn rug werd bedrogen. Dat doet meer pijn dan dit. Dit is ook niet altijd fijn, maar het helpt wel omdat je weet dat het oprecht is. Omdat we elkaar graag zien. Ik heb geen andere relaties. Ik heb daar een iets andere mindset in dan hij.

Stof opwaaien

Het liefdesleven van Van Gucht deed overigens heel wat stof opwaaien bij het Nederlandse programma. Zo werd hij in de aflevering van donderdag een mafkees genoemd.

Ook sportjournalist Johan Derksen had een duidelijke mening over Van Gucht. "Mocht hij nog eens komen, dan zou ik niet weten wat je hem nog moet vragen. Hij heeft alles inmiddels wel verteld."

Een Hollywoodster

"Hij vindt zichzelf een Hollywoodster", voegde Derksen toe. "Ik heb zelf twee dochters, en als jij zit te kijken en dat meisje je dochter is, terwijl haar vriend die twee keer zo oud is zegt dat hij links en rechts ook nog wat ‘afneukt’, dan denk ik toch dat je je als moeder zorgen gaat maken."

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