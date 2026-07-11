Visma-Lease a Bike slaat terug na kritiek op materiaalkeuze Vingegaard

Jonas Vingegaard incasseerde eerder deze week een stevige tik. In de zesde rit van de Tour - over de Tourmalet - moest hij meer dan 2,5 minuten toegeven op Tadej Pogacar. Tom Dumoulin had achteraf kritiek op de materiaalkeuze van de Deen. Visma-Lease a Bike slaat nu terug.

Dumoulin begreep niet dat Vingegaard vooraan voor een single speed chainring had gekozen. "Daar moet je het dus mee zien te redden op de allersteilste beklimmingen, maar ook in de rapste afdalingen waar je juist een heel groot verzet wilt ronddraaien. Eerlijk gezegd lijkt me dit geen hele verstandige keuze", klonk het onder meer.

Marc Reef verdedigt keuze

Volgens Dumoulin weegt het gewichtsverlies niet op tegen de nadelen ervan en verspeel je er ook onnodige krachten mee. Visma-Lease a Bike verdedigt de keuze van Vingegaard voor een enkel voorblad.

"Dat is iets waar Jonas al meerdere klimmen en meerdere etappes mee rijdt", vertelde ploegleider Marc Reef aan WielerFlits. "Dat is zeker niet wat het verschil maakt. […] Wij geloven daarin."

Vingegaard heeft er ervaring mee

"Het gewicht wordt bespaard, alleen het gaat vooral om wat de renner aankan en qua omwentelingen aankan. Jonas heeft hier ervaring mee en rijdt al jaren hiermee rond, dat is iets wat we niet zullen veranderen in etappes zoals deze."



Bij Visma-Lease a Bike zullen ze dus vasthouden aan de vooraf bepaalde strategie, ook wat materiaal betreft. Vingegaard krijgt nu enkele rustige ritten voorgeschoteld, voordat hij dinsdag opnieuw vol aan de bak moet in een bergrit. Meer dan waarschijnlijk opnieuw met een enkel voorblad.