TDF LIVE: Tim Merlier maakt indruk, groene trui wordt spannender

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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TDF LIVE: Tim Merlier maakt indruk, groene trui wordt spannender
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Na de vlakke etappe richting Bordeaux trekt het Tour-peloton vandaag van Périgueux naar Bergerac. We maken ons opnieuw klaar voor een massasprint. Pakt Tim Merlier zijn tweede opeenvolgende zege?

Aernout Van Lindt

Daar is de twee op een rij voor Tim Merlier

Na de vlakke etappe richting Bordeaux trok het Tour-peloton vandaag van Périgueux naar Bergerac. We maakten ons opnieuw klaar voor een massasprint, al deed Liam Slock als laatste van de vroege vluchters wel zijn best om de sprint te proberen ontregelen.

Uiteindelijk werd het toch een massasprint en ook een twee op een rij voor Tim Merlier. Hij hield in de sprint al bij al makkelijk Girmay en Kooij af. Jasper Philipsen werd vierde, groene trui Mads Pedersen amper twaalfde. Daardoor schuift in het puntenklassement alles wat dichter bij elkaar: Pedersen heeft nu 228 punten, Merlier 213, Girmay 203, Philipsen 175 en Kanter 172. 

Aernout Van Lindt

José De Cauwer komt met heel mooie boodschap

"Ik wil graag de groeten doen voor regisseur Tom Alain", opende José De Cauwer een heel mooie boodschap tijdens Sporza Live. "Hij had een zwaar ongeval met de scooter, ondertussen al meer dan een maand geleden en nu in revalidatie. Hij heeft van alles gebroken, hij is nu blij dat hij zijn grote teen kan bewegen. Maar alles komt goed."

"Als je in een revalidatiecentrum of ziekenhuis zit, dan wil je eigenlijk niet weten hoe graag ze naar de Tour de France kijken hier. Ze zitten daar allemaal, dus die Tour de France en die beelden zijn enorm welgekomen. Ze zijn natuurlijk niet allemaal aan het revalideren, er zijn ook mensen in woonzorgcentra en dergelijke meer. Aan al die mensen daar en aan het verzorgend personeel: chapeau om dit werk te doen. Dit is voor alle Toms en alle Mariannes."

Aernout Van Lindt

Philipsen doet iets terug in het puntenklassement

In de Tour de France is de strijd om de puntentrui nog steeds spannend, ook al is de voorsprong van Mads Pedersen op de rest voorlopig groot. In de tussensprint op zo'n zestig kilometer van de streep was het dan ook opletten wie de punten zou gaan pakken.

Jasper Philipsen heeft voor het eerst een sprintje gewonnen in deze Tour de France. Hij ging in de strijd om de vierde plaats na de drie vluchters Kanter en Pedersen vooraf. Daardoor komt hij vier punten dichter op de Deen in het puntenklassement, al wordt er aan de streep natuurlijk met nog veel meer punten gestrooid.

Aernout Van Lindt

Lance Armstrong vol lof voor Frank Vandenbroucke

"Wat een talent was Frank Vandenbroucke. Ik herinner me dat hij enorm goed was toen hij op het plan verscheen", aldus Lance Armstrong in THEMOVE. "Ergens is het vergelijkbaar met de druk die Remco Evenepoel moet voelen in een land als België."

"Je hebt talent om een klassement te rijden. Vandenbroucke had veel talent, stijl en hij was een enigma. Hij liet echt heel mooie dingen zien. Hij was zo'n talent. Vroeg in zijn carrière werd hij weggekocht. Iedereen wilde hem. Wat een zonde, moge hij rusten in vrede. Ik denk dat hij trots zal zijn op zijn schoonzoon Tim Merlier."

Aernout Van Lindt

José De Cauwer met een stevig verhaal over kruidenjenever

"Een bepaalde kruidenthee, met een kruidenmengeling, was bevorderlijk voor de bloedsomloop. Ik had zo'n kruidenmengsel gemaakt met jenever en dan kon ik daar elke avond één slokje van drinken. Maar dat was eigenlijk meer voor die kruidenjenever dan voor de kruidenmengeling of de thee. Ik was een filou hoor."

"Mijn vader is 104 geworden en die dronk alleen maar elixir d'Anvers. Hij was wel sober, ik weet niet of ik het daar van heb. Hij had ook de gewoonte honing in zijn koffie te doen. De andere geheimen voor een lang leven? Die ga ik voor mezelf houden. De soberheid zelve was hij."

Aernout Van Lindt

Gin-tonic voor renners Bora - Red Bull?

Het weer valt min of meer mee in Frankrijk tijdens de Tour de France en dus kunnen de ijssokken gespaard worden. "We kunnen ze houden voor twee lekker gin-tonics vanavond", kon er een lachje af bij de ploeg. Waarop er ook een renner aan de boordradio meegrapte. 

Of het een grapje was, dan wel dat er vanavond een gin-tonic kan gedronken worden bij de formatie? Dat zal nog moeten blijken. Maar ook de commentatoren op Eurosport hoorden het met grote oren aan. "Ik denk dat ik naar het hotel van Red Bull ga vanavond", grapte de ene. "Ik had verwacht dat ze wodka - Red Bull zouden drinken", repliceerde de andere.

Aernout Van Lindt

Tsjechische zege in Frankrijk

Er is veel meer dan alleen maar de Tour de France heden ten dage. Zelfs in Frankrijk zijn er nog andere races, zo ook in het vrouwenpeloton. Zaterdag werd gereden in de VALROMEY Tour Féminin I CNR CA. En dat leverde een interessante etappe op met een Tsjechische zege.

Op een pittig parcours werd de race beslist binnen een groep van zeven mensen. De 18-jarige Karolina Spicarova toonde zich de sterkste in de kopgroep en pakte zo een erg mooie overwinning. Anja Grossmann en Neve Parslow eindigden ook op het podium. Beste Belgische was Laura Fivé op een zestiende plaats.

Aernout Van Lindt

Alexander Salby pakt eerste etappe in China

Terwijl iedereen naar de Tour de France kijkt, zijn er natuurlijk nog andere koersen dezer dagen. Zo staat in China onder meer de Tour of Magnificent Qinghai op het programma. Dat was een vrij vlakke etappe van Xining naar Xining over amper 120 kilometer.

Het was dan ook geen verrassing dat het hele peloton bij elkaar bleef nadat de vroege vluchters werden gepakt en dus kregen we een massasprint pur sang. Uiteindelijk was het de Deense sprinter Alexander Salby die het haalde voor Leitao en Barbier. Salby is daarmee uiteraard ook de eerste leider. Mathis Avondts was beste Belg op een tiende plek.

Na de vlakke etappe richting Bordeaux trekt het Tour-peloton vandaag van Périgueux naar Bergerac. We maken ons opnieuw klaar voor een massasprint. Pakt Tim Merlier zijn tweede opeenvolgende zege?

De achtste etappe van de 113e editie van de Tour loopt van Périgueux naar Bergerac over in totaal 180,4 kilometer. Met amper 1150 hoogtemeters is dit opnieuw spek naar de bek van de sprinters.

Twee beklimmingen van vierde categorie

Onderweg liggen de Côte de Domme (3,7 km aan 3,3%) en de Côte de Buisson-de-Cadouin (2,2 km aan 5,6). Dat zijn twee cols van vierde categorie die de massasprint naar alle verwachting niet zullen verstoren.

Na de laatste klim is het nog veertig kilometer naar de finish. De sprintersploegen krijgen dus voldoende tijd om hun snelle man in stelling te brengen.

Merlier, Kooij of toch Philipsen?

Van een snelle man gesproken: Tim Merlier (Soudal Quick-Step) sprintte gisteren machtig naar zijn eerste ritzege van deze Tour en zijn vierde Tour-etappe in totaal. Hij bombardeerde zichzelf tot de grote favoriet voor de rit van vandaag.

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Olav Kooij toonde eerder deze week zijn snelle benen, maar kwam er niet uit in Bordeaux. Neemt de sprinter van Decathlon CMA CGM vandaag revanche?

Dat is alvast ook het gevoel dat leeft bij Jasper Philipsen en Alpecin-Premier Tech. Het maakt de achtste rit van de Tour alleen maar interessanter om te volgen. Bij ons bent u daarvoor opnieuw aan het juiste adres.

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