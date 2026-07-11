TDF LIVE: Tim Merlier maakt indruk, groene trui wordt spannender

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Na de vlakke etappe richting Bordeaux trekt het Tour-peloton vandaag van Périgueux naar Bergerac. We maken ons opnieuw klaar voor een massasprint. Pakt Tim Merlier zijn tweede opeenvolgende zege?