Johan Bruyneel zeer scherp voor Remco Evenepoel

Het zat er bovenarms op tussen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz in de eerste bergrit. De Duitser wilde geen kopwerk doen in de achtervolgende groep, waardoor het voor Evenepoel een zware dag werd. En daar heeft iedereen dus wel wat over te zeggen.

"Ik vroeg gewoon om een lead-out en die kreeg ik niet", onthulde Evenepoel de weigering van Lipowitz om de sprint aan te trekken. En ook Patrick Lefevere had zich daar meteen vrij scherp over uitgelaten in een vlammende column.

Over naar de internationale pers. Wat dachten ze daar van de demarche van Remco Evenepoel over de concurrentie voor het podium en over zijn ploegmaat Florian Lipowitz? "Het is niet goed wat hij deed", aldus Johan Bruyneel.

Woorden van Evenepoel zijn aangekomen

"Het was niet meteen na de race, maar het was even later toen hij al andere kleren aanhad. Het was op weg terug naar het hotel, dus het was niet meer in het heetst van de strijd. Zo'n issue in de media gooien is nooit goed", klinkt het in THEMOVE.

"Nu moet BORA aan damage control gaan doen en nu wordt het groter gemaakt dan het is. Dit is niet goed. Communiceren via de media is nooit een goede zaak en het is nog maar rit zes. Ze waren beiden gelost bij Pogacar en Vingegaard, dus ze zaten in een groepje voor de derde plaats."

Maakte Remco Evenepoel een fout?

"Een lead-out van een kilometer is vrij lang, sowieso. Dan zou Lipowitz ook vitale seconden hebben verloren, vermoeden we. Je moet ook supergoed zijn om een lead-out te doen, zeker bergop. Evenepoel was niet echt in de positie om er naar te vragen deze keer."



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"Seixas, Del Toro en Lipowitz zaten aanvankelijk ook in een groepje voor Kuss, Lenny Martinez, Evenepoel, Ayuso en co. Dus Lipowitz was misschien beter op de Tourmalet. En hij werd derde vorig jaar in de Tour de France. In Romandië werd hij tweede na Pogacar, met veel voorsprong op de rest."