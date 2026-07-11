Parcoursbouwer Tour geeft grif toe: "Een fiasco"

Koersdirecteur Christian Prudhomme had vooraf nog verklaard dat het thema van de Ronde van Frankrijk dit jaar een "Tour in crescendo" is. Maar na de eerste - nog niet eens echt zware - bergrit ligt de Tour de France mogelijk al op apegapen.

De Franse koersdirecteur had waarschijnlijk niet verwacht dat titelverdediger Tadej Pogačar na de eerste echte bergrit in etappe 6 een voorsprong van 2 minuten en 42 seconden zou hebben op zijn naaste concurrent, Jonas Vingegaard.

Thierry Gouvenou, de parcoursontwerper van de Tour de France, vertelt aan TV 2 Sport dat het parcours van een wielerwedstrijd inderdaad meestal zo wordt ontworpen dat de spanning erin blijft. Hij erkent echter ook dat etappe 6 niet aan die verwachtingen voldeed.

Etappe 6 is een fiasco voor de parcoursbouwers

"We waren enigszins onzeker over hoe zwaar etappe 6 zou zijn, omdat we ons ervan bewust waren dat de Tourmalet een beslissend moment zou zijn. Om eerlijk te zijn, hadden we niet zulke grote verschillen verwacht en we dachten dat de tijdsverschillen bij de finish veel kleiner zouden zijn."

"Wat betreft de spanning was het dus zeker een mislukking. Maar zo gaat dat nu eenmaal in het wielrennen. Dat is simpelweg het type renner dat Pogačar is. Hij is zo sterk dat elk parcours hem ligt," zegt Gouvenou.

Is de spanning nu al uit de Tour de France?

Thierry Gouvenou legt uit dat je niet zomaar door de Pyreneeën kunt rijden zonder beklimmingen als de Col d’Aspin en de Col du Tourmalet aan te doen; ze maken deel uit van de wielergeschiedenis. "Het publiek zou het niet begrijpen als we bijvoorbeeld etappes in de Pyreneeën zouden organiseren met halverwege slechts een matig zware col, gevolgd door vlak terrein. We besloten het parcours over de Tourmalet te laten lopen, in de hoop dat de tijdsverschillen kleiner zouden blijven. Maar het gat bleek uiteindelijk aanzienlijk."





Na het ronden van de top van de Tourmalet bouwde Pogačar zijn voorsprong verder uit in de snelle afdaling – waarin hij, bij gelijke omstandigheden, dankzij zijn gewicht in het voordeel is ten opzichte van Vingegaard – waarna de etappe eindigde met de klim naar Gavarnie-Gèdre; deze beklimming was weliswaar 18,7 kilometer lang, maar had een gemiddeld stijgingspercentage van slechts 3,7 procent – ​​een perfect scenario voor een renner met de kwaliteiten van Pogačar.