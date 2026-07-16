Philip Roodhooft duidelijk na declassering-debacle: "Alleen domme mensen doen dat niet"

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Aan het eind van het verhaal konden Philip Roodhooft en Alpecin-Premier Tech dan toch lachen. Jasper Philipsen is uiteindelijk niet gedeclasseerd in de rituitslag van de elfde Touretappe met aankomst in Nevers.