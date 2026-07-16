Voormalige wereldkampioen ervaart grote problemen: "Hij is echt een wrak"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Voormalige wereldkampioen ervaart grote problemen: "Hij is echt een wrak"
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Het is nog niet de Tour de France geweest van Julian Alaphilippe. De 34-jarige Fransman trok gisteren in de aanval, maar kon zijn inspanning niet volhouden. De ex-wereldkampioen moet voorlopig tevreden zijn met een bijrol. Bij Tudor hebben ze daar een verklaring voor.

Alaphilippe schitterde ooit in het geel in de Tour de France, maar dit jaar loopt het niet voor de voormalige wereldkampioen. In de etappe van gisteren werd hij er door de medevluchters genadeloos afgereden. Het was een opmerkelijk zicht voor een man met zijn indrukwekkende palmares.

Alaphilippe smelt weg boven de 35 graden

In 2019 werd Alaphilippe nog vijfde in het algemeen klassement en won hij twee ritten. Van dat niveau is hij momenteel ver verwijderd. Ploegleider Bart Leysen (Tudor) heeft een logische uitleg. "Iedereen sukkelt met de hitte en dat geldt ook voor Julian", vertelt hij. "Het lijkt alsof hij boven de 35 graden volledig wegsmelt."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Julian krijgt dan geen voeding meer binnen en loopt helemaal leeg. Hij is echt een wrak na de koers", schetst Leysen. "Gisterenochtend was het frisser en voelde hij zich goed. Zijn vertrouwen was goed, maar dan gaat hij mee in de vlucht, hoewel die geen schijn van een kans had. En dan wordt hij er weer afgereden."

Alaphilippe is een man van uitersten

Hier en daar klinkt het dat Alaphilippe  niet genoeg zou leven als een prof. "Die verhalen doen zeker de ronde, maar ik kan je verzekeren dat Julian echt een goeie voorbereiding heeft gehad met een hoogtestage", weerlegt Leysen.

Alaphilippe verdient uitstekend bij Tudor, waardoor de verwachtingen hoog zijn. Leysen zegt dat Tudor wel wat grip heeft op de Fransman, maar dat ze hem ook gewoon zijn ding moeten laten doen. Volgens hem is Alaphilippe een man van uitersten.

GP de Québec

Die aanpak leverde dit jaar nog geen succes op. Alaphilippe aast nog altijd op zijn eerste seizoenszege. Zijn laatste overwinning dateert van 12 september vorig jaar, toen hij de beste was in de GP de Québec. Hij haalde het toen voor Pavel Sivakov en Alberto Bettiol.

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