TDF LIVE: Tim Merlier wint derde etappe, twee valpartijen ontsieren sprint

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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TDF LIVE: Tim Merlier wint derde etappe, twee valpartijen ontsieren sprint
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De Tour de France was vandaag toe aan rit twaalf. Met drie cols van vierde categorie leek dit opnieuw iets te worden voor de sprinters. Tim Merlier greep zijn kans.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Merlier wint derde etappe, twee valpartijen ontsieren sprint

Chaos in de slotfase! Tot twee keer toe gaan er renners tegen het asfalt. Een klein groepje met snelle mannen slaagde erin om recht te blijven en sprintte voor de zege.

Merlier, Philipsen en Fretin sprintten zij aan zij. Philipsen lanceerde zich goed, maar Merlier toonde zich de snelste op de oplopende slotstrook. De Oost-Vlaming pakt zijn derde ritzege in deze Tour.

Kooij strandt opnieuw op de tweede plaats voor Philipsen, Girmay en Fretin. Fernando Gaviria kwam ten val en sprintte niet mee. Ook een pak anderen ging onderuit in de chaotische slotkilometer.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: alles wijst op een massasprint

Alles wijst voorlopig op een massasprint. Alles blijft samen en met nog 4,5 kilometer te gaan proberen de sprinterploegen hun snelle man naar voren te brengen.

Gisteren viel de boel net voor de sprint plots stil, waardoor de sprint ontregelt raakte. Cees Bol probeerde te profiteren met een late uitval, maar zonder succes.

Krijgen we vandaag meer lijn in de sprint? Merlier, Philipsen en Kooij liggen op de loer. En wat kan Wærenskjold vandaag?

Girmay wordt gebracht door NSN. De spanning loopt op, al is het nog niet echt aan 100%. We zitten in de voorlaatste kilometer.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: de koers ontploft, peloton rekent gevaarlijke groep in

Veistroffer kon zijn solo niet volhouden, waarna een groep van 16 renners zijn kans ging. Daarin zaten onder meer Per Strand Hagenes, Mathias Vacek en Filippo Ganna. 

Op 24 kilometer van de streep kwam alles weer samen onder impuls van Soudal Quick-Step en NSN. Daarna probeerden verschillende pionnen weg te springen, maar het peloton was bij de pinken en wilde geen risico nemen met het ook op de massasprint.

Pedersen testte de benen vervolgens drie keer en maakt de koers keihard. Wil hij de andere sprinters zo afmatten? Daar lijkt het toch op.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Veistroffer gaat er alleen vandoor!

Baptiste Veistroffer heeft er opnieuw zin in en gaat er alleen vandoor. Caruso en Vercher waren de eersten die overboord gingen. Later volgde ook nog Costiou.

Veistroffer mikt op succes met een solo, maar het peloton laat iet begaan. Het houdt de Fransman momenteel binnen 46 seconden. Met nog 45,7 kilometer op de teller lijkt dat onbegonnen werk.

Alles wijst dus opnieuw op een massasprint. Gisteren was Søren Wærenskjold de snelste voor Kooij en Philipsen. Tim Merlier kwam er niet uit en moest genoegen nemen met de vijftiende plek. Vandaag wil hij beter doen. Omstreeks 17.29 uur weten we of dat ook lukt.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: koplopers krijgen geen minuut van het peloton

Het peloton houdt de vaart er goed in, waardoor de voorsprong van de koplopers beperkt blijft. Met nog iets minder dan 70 kilometer te gaan is het verschil 43 seconden.

De weersomstandigheden zijn de renners vandaag iets gunstiger gezind. Het is minder warm en het heeft zelfs geregend. Dat zal deugd doen. 

Veistroffer is een van de smaakmakers van deze rit en pakt ook een puntje op de tweede klim van de dag. Eerder was hij ook al de snelste bij de tussensprint en kwam hij als eerste boven op de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Pedersen doet deur dicht bij tussensprint, maar jury grijpt niet in

De tussensprint gaf achteraf stof tot nadenken voor de jury. Op de beelden was te zien hoe Pedersen van zijn lijn afweek en de deur dichtdeed voor Jasper Philipsen.

Pedersen ging achteraf even praten met de jury, maar die greep niet in. De Deen behoudt dus de 20 punten die hij gesprokkeld heeft. Toch opmerkelijk na het incident van gisteren met Philipsen.

We hebben nog steeds vier koplopers in deze rit. Veistroffer mocht als eerste bovenkomen op de Côte de Lanty. Met nog iets minder dan 96 km te gaan hebben de vier leiders 1 minuut en 6 seconden voorsprong op het peloton.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Pedersen pakt de volle buit aan tussensprint, vier koplopers

Het was in de beginfase van de twaalfde rit uitkijken naar de tussensprint in Decize. De 25 punten waren voor eenzame vluchter Baptiste Veistroffer, die ook 1.500 euro toevoegt aan het prijzengeld van Lotto-Intermarché.

Groene trui Mads Pedersen was op de afspraak in het peloton en pakte 20 punten. Hij haalde het voor Jasper Philipsen en Tim Merlier, al nam de jury achteraf nog een kijkje naar de sprint. Wordt er ingegrepen? Als er niets verandert, verstevigt Pedersen zijn koppositie in het puntenklassement. Hij telt nu 337 punten. Girmay is tweede met 282 punten en Philipsen derde met 271 eenheden.

Veistroffer heeft ondertussen het gezelschap gekregen van Damiano Caruso, Ewen Costiou en Mattéo Vercher. De vier koplopers hebben een voorsprong van 1 minuut en 12 seconden.

De Tour de France is vandaag toe aan rit twaalf. Met drie cols van vierde categorie lijkt dit opnieuw iets te worden voor de sprinters. Grijpen zij hun mogelijk laatste kans in deze Tour?

De twaalfde rit van de Tour voert het peloton van Circuit Nevers Magny-Cours naar Chalon-sur-Saône. Er moeten in totaal 179,1 kilometer afgelegd worden, met onderweg 1800 hoogtemeters. De snelle mannen maken zich in de openingsfase klaar voor een tussensprint in Decize, waarna er twee cols van vierde categorie op de planning staan.

Blijven de sprinters aan boord?

De Côte de Lanty (2 km aan 4%) en de Côte de Cuzy (2,4 km aan 4,5%) zijn echter niet de zwaarste obstakels. Dat kan ook gezegd worden van de Côte de Montagny-lès-Buxy (2,6 km aan gemiddeld 3,9%).

Het is zeer waarschijnlijk dat de sprinters hier gewoon aan boord blijven, waarna het in één rechte lijn naar de finish gaat. Daar liggen opnieuw een pak punten voor het groen. Søren Wærenskjold was gisteren beresterk en klopte Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) en Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).

Philipsen of Merlier?

De Belgische spurtbom werd aanvankelijk gedeclasseerd, maar kreeg daarna te horen dat die beslissing herroepen werd. Tim Merlier kon gisteren zijn sprint niet rijden en werd vijftiende. Vandaag krijgt hij een kans om revanche te nemen. De snelle man van Soudal Quick-Step aast op een derde ritzege in deze Tour.

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