Niet alleen Merlier, maar ook andere Belg mag dromen op de Champs-Elysées: "Hij mag op ritwinst mikken"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Niet alleen Merlier, maar ook andere Belg mag dromen op de Champs-Elysées: "Hij mag op ritwinst mikken"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Tim Merlier kan nu al van een geslaagde Tour de France spreken. Onze landgenoot boekte donderdag zijn derde ritzege, maar mag hij ook dromen van een triomf op de Champs-Élysées? Zijn trainer lijkt er niet in te geloven.

Merlier kende door knieproblemen een moeilijke winter, maar is dat fysieke euvel helemaal vergeten. Met drie ritzeges in de Tour is er geen twijfel over wie momenteel de snelste man van het peloton is. Dat doet automatisch dromen van een overwinning op de mythische Champs-Elysées. Trainer Frederik Broché gelooft er niet in.

De slotweek is verschrikkelijk voor Merlier

"Binnen de ploeg zijn er believers, maar persoonlijk denk ik dat het te moeilijk wordt, omdat de slotweek verschrikkelijk is voor Tim", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. "In de voorlaatste rit, een kopie van La Marmotte, zal hij misschien fysiek en mentaal volledig over de rooie moeten gaan om binnen de tijd aan te komen."

"Ook in de slotrit zal hij op Montmartre veel dieper in zijn krachtenarsenaal moeten tasten dan de klassieke sprinters die gemakkelijker overleven", klinkt het.

Wat met Stuyven?

Broché denkt dat een andere pion van Soudal Quick-Step misschien wel kans maakt. "Hij mag mij natuurlijk verrassen. Ik hoop dat ik verkeerd ben, en indien ik toch juist ben, hebben we binnen de ploeg met Jasper Stuyven nog een renner die in Parijs op ritwinst mag mikken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Soudal Quick-Step
Tim Merlier
Jasper Stuyven

Meer nieuws

Tim Merlier heeft er een superploegmaat bij: "Hij is van goudwaarde"

Tim Merlier heeft er een superploegmaat bij: "Hij is van goudwaarde"

19:00
Jules Merlier de grote ster voor Tim, Cameron, publiek en zelfs Pogacar: ''Hij vroeg waar Spiderman was''

Jules Merlier de grote ster voor Tim, Cameron, publiek en zelfs Pogacar: ''Hij vroeg waar Spiderman was''

07:20
Na zware val opnieuw een Belg gedeclasseerd en in tegenstelling tot bij Philipsen wordt het niet teruggedraaid

Na zware val opnieuw een Belg gedeclasseerd en in tegenstelling tot bij Philipsen wordt het niet teruggedraaid

08:20
Dramatisch einde voor Berckmoes en Gaviria in de Tour: ze hebben de gevreesde breuken na zware valpartij

Dramatisch einde voor Berckmoes en Gaviria in de Tour: ze hebben de gevreesde breuken na zware valpartij

07:50
Stig Broeckx heeft breuk opgelopen en moet 10 jaar na coma weer revalideren, partner steekt hart onder de riem

Stig Broeckx heeft breuk opgelopen en moet 10 jaar na coma weer revalideren, partner steekt hart onder de riem

09:20
TDF LIVE: Tim Merlier wint derde etappe, twee valpartijen ontsieren sprint

TDF LIVE: Tim Merlier wint derde etappe, twee valpartijen ontsieren sprint

17:31
Adrie van der Poel diep onder de indruk: "Een sterke renner"

Adrie van der Poel diep onder de indruk: "Een sterke renner"

20:00
Wout van Aert dolgelukkig op stage: "Aparte wisselkoers"

Wout van Aert dolgelukkig op stage: "Aparte wisselkoers"

18:00
Voormalige wereldkampioen ervaart grote problemen: "Hij is echt een wrak"

Voormalige wereldkampioen ervaart grote problemen: "Hij is echt een wrak"

15:00
Philip Roodhooft duidelijk na declassering-debacle: "Alleen domme mensen doen dat niet"

Philip Roodhooft duidelijk na declassering-debacle: "Alleen domme mensen doen dat niet"

17:00
Mads Pedersen kondigt afscheid aan: "Dáár stoppen zou te gek zijn"

Mads Pedersen kondigt afscheid aan: "Dáár stoppen zou te gek zijn"

16:00
📷 Griezelig: wielrenner is na valpartij, operatie en opgave in Tour ... een deel van zijn duim kwijt

📷 Griezelig: wielrenner is na valpartij, operatie en opgave in Tour ... een deel van zijn duim kwijt

12:45
Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

15/07
Eddy Planckaert niet altijd fan van Remco's karakter maar biedt garantie: ''Dan wint hij Ronde van Frankrijk''

Eddy Planckaert niet altijd fan van Remco's karakter maar biedt garantie: ''Dan wint hij Ronde van Frankrijk''

11:45
Jasper Philipsen en Frits Biesterbos begraven strijdbijl: "Zou onrechtvaardig geweest zijn"

Jasper Philipsen en Frits Biesterbos begraven strijdbijl: "Zou onrechtvaardig geweest zijn"

14:10
Met Mads Pedersen doet absolute wielertopper verrassende aankondiging over zijn wielerpensioen

Met Mads Pedersen doet absolute wielertopper verrassende aankondiging over zijn wielerpensioen

16/07
Feesten met Wout in Ibiza? Van Aert gaat aan zijde van Museeuw deelnemen aan heel bijzonder evenement

Feesten met Wout in Ibiza? Van Aert gaat aan zijde van Museeuw deelnemen aan heel bijzonder evenement

10:45
Philipsen viel uit de lucht na bizarre declassering en verdedigt sprintgedrag: ''Het was ontgoochelend''

Philipsen viel uit de lucht na bizarre declassering en verdedigt sprintgedrag: ''Het was ontgoochelend''

16/07
UPDATE CONTRACTEN: Veldrijder Orts heeft opvallende nieuwe ploeg

UPDATE CONTRACTEN: Veldrijder Orts heeft opvallende nieuwe ploeg

09:47
Adrie van der Poel is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Een moeilijk moment, maar ..."

Adrie van der Poel is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Een moeilijk moment, maar ..."

16/07
De Cauwer razend, Bakelants en Planckaert zeggen hetzelfde: ''Ze kennen verschil niet tussen koe of paard''

De Cauwer razend, Bakelants en Planckaert zeggen hetzelfde: ''Ze kennen verschil niet tussen koe of paard''

16/07
TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

15/07
'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

15/07
Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

15/07
'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

15/07
Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"

Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"

15/07
Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

15/07
Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

15/07
De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

15/07
Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel Naast de fiets

Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel

15/07
Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts Naast de fiets

Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts

15/07
Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

15/07
Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

15/07
Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

15/07
Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

15/07
Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

15/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Tim Merlier Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Adrie Van Der Poel Tim Wellens Jose De Cauwer Christoph Roodhooft Eddy Planckaert Klaas Lodewyck Mads Pedersen Victor Campenaerts Sylvain Moniquet Bert De Backer Greg Van Avermaet Olav Kooij

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved