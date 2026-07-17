Niet alleen Merlier, maar ook andere Belg mag dromen op de Champs-Elysées: "Hij mag op ritwinst mikken"

Tim Merlier kan nu al van een geslaagde Tour de France spreken. Onze landgenoot boekte donderdag zijn derde ritzege, maar mag hij ook dromen van een triomf op de Champs-Élysées? Zijn trainer lijkt er niet in te geloven.

Merlier kende door knieproblemen een moeilijke winter, maar is dat fysieke euvel helemaal vergeten. Met drie ritzeges in de Tour is er geen twijfel over wie momenteel de snelste man van het peloton is. Dat doet automatisch dromen van een overwinning op de mythische Champs-Elysées. Trainer Frederik Broché gelooft er niet in.

De slotweek is verschrikkelijk voor Merlier

"Binnen de ploeg zijn er believers, maar persoonlijk denk ik dat het te moeilijk wordt, omdat de slotweek verschrikkelijk is voor Tim", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. "In de voorlaatste rit, een kopie van La Marmotte, zal hij misschien fysiek en mentaal volledig over de rooie moeten gaan om binnen de tijd aan te komen."

"Ook in de slotrit zal hij op Montmartre veel dieper in zijn krachtenarsenaal moeten tasten dan de klassieke sprinters die gemakkelijker overleven", klinkt het.

Wat met Stuyven?

Broché denkt dat een andere pion van Soudal Quick-Step misschien wel kans maakt. "Hij mag mij natuurlijk verrassen. Ik hoop dat ik verkeerd ben, en indien ik toch juist ben, hebben we binnen de ploeg met Jasper Stuyven nog een renner die in Parijs op ritwinst mag mikken."