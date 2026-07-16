Mads Pedersen kondigt afscheid aan: "Dáár stoppen zou te gek zijn"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Mads Pedersen kondigt afscheid aan: "Dáár stoppen zou te gek zijn"
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Mads Pedersen mikt in deze Tour volop op de groene trui. De sterke Deen is nog altijd een van de toppers in het peloton en heeft op zijn 30e nog jaren voor de boeg. Toch denkt hij al na over zijn afscheid van de wielersport.

Mads Pedersen zit momenteel in het groen in de Tour de France. De Deen maakt volop een doel van het puntenklassement en mengt zich in elke tussensprint. Het zou de eerste keer zijn in zijn carrière dat hij het groen wint in de Tour, nadat hij al twee keer de beste sprinter was in de Vuelta.

WK in Kopenhagen

De regenboogtrui hangt al in de kast van Pedersen. Hij werd wereldkampioen in 2019, toen het WK halt hield in het uitgeregende Yorkshire. In 2029 wordt het WK georganiseerd in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Pedersen ziet het als de perfecte afsluiter van zijn carrière.

"Het plan is om na dat WK te stoppen. Dat is voor mij een bijzondere plek om af te sluiten", vertelde Pedersen aan de Deense tv, geciteerd door Sporza. "Stoppen op Deense bodem en finishen met het WK in Kopenhagen zou te gek zijn."

Etappes in alle drie de grote rondes

Pedersen zou afzwaaien met een indrukwekkende erelijst. Naast de wereldtitel won hij ook drie keer Gent-Wevelgem, drie ritten in de Tour, vijf ritten in de Giro en vier ritten in de Vuelta. Hij is een van de weinige renners die etappes won in alle drie de grote rondes.

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