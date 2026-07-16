Wout van Aert dolgelukkig op stage: "Aparte wisselkoers"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Wout van Aert dolgelukkig op stage: "Aparte wisselkoers"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Geen Wout van Aert in deze Tour de France. Onze landgenoot moest door een vervelende elleboogblessure verstek laten gaan voor La Grande Boucle, maar zit ondertussen zeker niet stil. Op Strava zien we hoe hij zich in Livigno voorbereidt op zijn volgende doelen.

Van Aert moest voor het eerst sinds lang passen voor de Tour en richt het vizier nu op de Vuelta. De Spaanse rittenkoers start op 22 augustus met een tijdrit in Monaco en daar wil Van Aert op de afspraak zijn. Een of meerdere ritten zijn het doel.

Van Aert leeft zich uit op gravelwegen

Op Strava zien we hoe onze landgenoot momenteel op hoogtestage is in Livigno en zich er volop amuseert. Van Aert legde gisteren een rit af van 104,82 kilometer met 3401 hoogtemeters. Hij was bijna 5,5 uur onderweg. "Aparte wisselkoers", schrijft hij.

Op beelden bij de post zien we hoe Van Aert zich op gravelwegen waagt en tussen de losse stenen naar boven rijdt. Hij deed het met een lach van oor tot oor. Het zijn positieve signalen die Van Aert mee wil nemen naar de rest van zijn seizoen.

Van Aert wil wereldkampioen worden

Na de Vuelta mikt hij voluit op het WK in Montréal. Daar wil hij zijn allereerste regenboogtrui veroveren op een parcours dat hem heel goed moet liggen. Het zou na zijn triomf in Parijs-Roubaix eerder dit jaar een nieuw hoogtepunt zijn in zijn carrière.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Vuelta a Espana
Visma-Lease a Bike
Wout Van Aert

Meer nieuws

Adrie van der Poel diep onder de indruk: "Een sterke renner"

Adrie van der Poel diep onder de indruk: "Een sterke renner"

20:00
Tim Merlier heeft er een superploegmaat bij: "Hij is van goudwaarde"

Tim Merlier heeft er een superploegmaat bij: "Hij is van goudwaarde"

19:00
TDF LIVE: Tim Merlier wint derde etappe, twee valpartijen ontsieren sprint

TDF LIVE: Tim Merlier wint derde etappe, twee valpartijen ontsieren sprint

17:31
Philip Roodhooft duidelijk na declassering-debacle: "Alleen domme mensen doen dat niet"

Philip Roodhooft duidelijk na declassering-debacle: "Alleen domme mensen doen dat niet"

17:00
Mads Pedersen kondigt afscheid aan: "Dáár stoppen zou te gek zijn"

Mads Pedersen kondigt afscheid aan: "Dáár stoppen zou te gek zijn"

16:00
Voormalige wereldkampioen ervaart grote problemen: "Hij is echt een wrak"

Voormalige wereldkampioen ervaart grote problemen: "Hij is echt een wrak"

15:00
Feesten met Wout in Ibiza? Van Aert gaat aan zijde van Museeuw deelnemen aan heel bijzonder evenement

Feesten met Wout in Ibiza? Van Aert gaat aan zijde van Museeuw deelnemen aan heel bijzonder evenement

10:45
Jasper Philipsen en Frits Biesterbos begraven strijdbijl: "Zou onrechtvaardig geweest zijn"

Jasper Philipsen en Frits Biesterbos begraven strijdbijl: "Zou onrechtvaardig geweest zijn"

14:10
📷 Griezelig: wielrenner is na valpartij, operatie en opgave in Tour ... een deel van zijn duim kwijt

📷 Griezelig: wielrenner is na valpartij, operatie en opgave in Tour ... een deel van zijn duim kwijt

12:45
Eddy Planckaert niet altijd fan van Remco's karakter maar biedt garantie: ''Dan wint hij Ronde van Frankrijk''

Eddy Planckaert niet altijd fan van Remco's karakter maar biedt garantie: ''Dan wint hij Ronde van Frankrijk''

11:45
Met Mads Pedersen doet absolute wielertopper verrassende aankondiging over zijn wielerpensioen

Met Mads Pedersen doet absolute wielertopper verrassende aankondiging over zijn wielerpensioen

09:20
UPDATE CONTRACTEN: Veldrijder Orts heeft opvallende nieuwe ploeg

UPDATE CONTRACTEN: Veldrijder Orts heeft opvallende nieuwe ploeg

09:47
De Cauwer razend, Bakelants en Planckaert zeggen hetzelfde: ''Ze kennen verschil niet tussen koe of paard''

De Cauwer razend, Bakelants en Planckaert zeggen hetzelfde: ''Ze kennen verschil niet tussen koe of paard''

08:25
Philipsen viel uit de lucht na bizarre declassering en verdedigt sprintgedrag: ''Het was ontgoochelend''

Philipsen viel uit de lucht na bizarre declassering en verdedigt sprintgedrag: ''Het was ontgoochelend''

07:20
Adrie van der Poel is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Een moeilijk moment, maar ..."

Adrie van der Poel is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Een moeilijk moment, maar ..."

07:00
Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

15/07
'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

15/07
TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

15/07
Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

15/07
'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

15/07
Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"

Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"

15/07
Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

15/07
Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts Naast de fiets

Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts

15/07
Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

15/07
Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel Naast de fiets

Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel

15/07
De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

15/07
Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

15/07
Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

15/07
Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

15/07
Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

15/07
Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

15/07
'Lotto-Intermarché wil uitpakken met drie transfers, Belgische topper genoemd'

'Lotto-Intermarché wil uitpakken met drie transfers, Belgische topper genoemd'

15/07
'Tadej Pogacar verrast en rijdt de Vuelta in 2026'

'Tadej Pogacar verrast en rijdt de Vuelta in 2026'

14/07
Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo"

Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo"

14/07
1
Eddy Merckx mag uitkijken naar schitterend eerbetoon: "Volstrekt onvoorstelbaar in deze tijd"

Eddy Merckx mag uitkijken naar schitterend eerbetoon: "Volstrekt onvoorstelbaar in deze tijd"

14/07
Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"

Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"

14/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Jasper Philipsen Wout Van Aert Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Jose De Cauwer Tim Wellens Eddy Planckaert Mads Pedersen Christoph Roodhooft Klaas Lodewyck Adrie Van Der Poel Olav Kooij Greg Van Avermaet Johan Museeuw Chris Harper Guillaume Martin

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved