Wout van Aert dolgelukkig op stage: "Aparte wisselkoers"

Geen Wout van Aert in deze Tour de France. Onze landgenoot moest door een vervelende elleboogblessure verstek laten gaan voor La Grande Boucle, maar zit ondertussen zeker niet stil. Op Strava zien we hoe hij zich in Livigno voorbereidt op zijn volgende doelen.

Van Aert moest voor het eerst sinds lang passen voor de Tour en richt het vizier nu op de Vuelta. De Spaanse rittenkoers start op 22 augustus met een tijdrit in Monaco en daar wil Van Aert op de afspraak zijn. Een of meerdere ritten zijn het doel.

Van Aert leeft zich uit op gravelwegen

Op Strava zien we hoe onze landgenoot momenteel op hoogtestage is in Livigno en zich er volop amuseert. Van Aert legde gisteren een rit af van 104,82 kilometer met 3401 hoogtemeters. Hij was bijna 5,5 uur onderweg. "Aparte wisselkoers", schrijft hij.

Op beelden bij de post zien we hoe Van Aert zich op gravelwegen waagt en tussen de losse stenen naar boven rijdt. Hij deed het met een lach van oor tot oor. Het zijn positieve signalen die Van Aert mee wil nemen naar de rest van zijn seizoen.

Van Aert wil wereldkampioen worden

Na de Vuelta mikt hij voluit op het WK in Montréal. Daar wil hij zijn allereerste regenboogtrui veroveren op een parcours dat hem heel goed moet liggen. Het zou na zijn triomf in Parijs-Roubaix eerder dit jaar een nieuw hoogtepunt zijn in zijn carrière.