Jasper Philipsen en Frits Biesterbos begraven strijdbijl: "Zou onrechtvaardig geweest zijn"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Jasper Philipsen en Frits Biesterbos begraven strijdbijl: "Zou onrechtvaardig geweest zijn"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Jasper Philipsen beleefde gisteren een rollercoaster van emoties. Onze landgenoot werd na de sprint gedeclasseerd, maar kreeg niet veel later te horen dat de jury teruggekomen was op die beslissing. Een dag later doen Philipsen en Frits Biesterbos hun verhaal.

Philipsen reed een degelijke sprint en leek vertrouwen te kunnen putten uit zijn derde plek. Totdat het nieuws kwam dat de jury hem teruggezet had naar de 109e plaats. Hij zag belangrijke punten voor het groen in rook opgaan, nadat hij in de spurt in aanraking gekomen was met Frits Biesterbos (Picnic PostNL).

Philipsen wist niet goed wat er misgelopen was

De jury greep het akkefietje aan om Philipsen te declasseren, maar niet veel later werd die beslissing teruggedraaid. Alpecin-Premier Tech was naar verluidt in dialoog gegaan, waarna ploegleider Christoph Roodhooft de jury prees voor het laten vallen van de sanctie en de gele kaart. Philipsen zelf was zich tijdens de sprint van geen kwaad bewust.

"Ik wist niet goed wat er was misgelopen, maar alles gaat heel snel in een sprint", vertelde hij aan Sporza voor de start van rit twaalf. "Het is altijd makkelijk als je de beelden achteraf analyseert, maar het moet natuurlijk gedaan worden. Op de beslissing zelf heb ik geen invloed", zegt Philipsen, die de beslissing daarna als logisch bestempelde.

Biesterbos spreekt van een normale sprint

Eenzelfde geluid weerklonk bij Biesterbos. "Naar mijn gevoel gebeurde er niets geks", verklaarde de Nederlandse lead-out. "Ik voelde hem in mijn zij komen, maar het was een normale sprint. Of zo voelde het toch. Ja, voor Jasper zou die straf onrechtvaardig geweest zijn."

De strijdbijl werd zo in alle kalmte begraven. De Tour van Philipsen is er zo een met ups, maar vooral downs. De Vlam van Ham kon de sprintrein van Alpecin-Premier Tech nog niet verzilveren in deze Tour en aast nog altijd op een eerste ritzege.

Lees ook... TDF LIVE: Tim Merlier wint derde etappe, twee valpartijen ontsieren sprint

Laatste massasprint?

Na twee vijfde plaatsen en een vierde en een derde plek moet hij zich momenteel tevredenstellen met ereplaatsen. Vandaag krijgt Philipsen een nieuwe kans in wat mogelijk de laatste massasprint wordt van deze Tour.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Alpecin-Deceuninck
Jasper Philipsen

Meer nieuws

TDF LIVE: Tim Merlier wint derde etappe, twee valpartijen ontsieren sprint

TDF LIVE: Tim Merlier wint derde etappe, twee valpartijen ontsieren sprint

17:31
Philip Roodhooft duidelijk na declassering-debacle: "Alleen domme mensen doen dat niet"

Philip Roodhooft duidelijk na declassering-debacle: "Alleen domme mensen doen dat niet"

17:00
Adrie van der Poel diep onder de indruk: "Een sterke renner"

Adrie van der Poel diep onder de indruk: "Een sterke renner"

20:00
Tim Merlier heeft er een superploegmaat bij: "Hij is van goudwaarde"

Tim Merlier heeft er een superploegmaat bij: "Hij is van goudwaarde"

19:00
Wout van Aert dolgelukkig op stage: "Aparte wisselkoers"

Wout van Aert dolgelukkig op stage: "Aparte wisselkoers"

18:00
Mads Pedersen kondigt afscheid aan: "Dáár stoppen zou te gek zijn"

Mads Pedersen kondigt afscheid aan: "Dáár stoppen zou te gek zijn"

16:00
Philipsen viel uit de lucht na bizarre declassering en verdedigt sprintgedrag: ''Het was ontgoochelend''

Philipsen viel uit de lucht na bizarre declassering en verdedigt sprintgedrag: ''Het was ontgoochelend''

07:20
Voormalige wereldkampioen ervaart grote problemen: "Hij is echt een wrak"

Voormalige wereldkampioen ervaart grote problemen: "Hij is echt een wrak"

15:00
📷 Griezelig: wielrenner is na valpartij, operatie en opgave in Tour ... een deel van zijn duim kwijt

📷 Griezelig: wielrenner is na valpartij, operatie en opgave in Tour ... een deel van zijn duim kwijt

12:45
Eddy Planckaert niet altijd fan van Remco's karakter maar biedt garantie: ''Dan wint hij Ronde van Frankrijk''

Eddy Planckaert niet altijd fan van Remco's karakter maar biedt garantie: ''Dan wint hij Ronde van Frankrijk''

11:45
Feesten met Wout in Ibiza? Van Aert gaat aan zijde van Museeuw deelnemen aan heel bijzonder evenement

Feesten met Wout in Ibiza? Van Aert gaat aan zijde van Museeuw deelnemen aan heel bijzonder evenement

10:45
De Cauwer razend, Bakelants en Planckaert zeggen hetzelfde: ''Ze kennen verschil niet tussen koe of paard''

De Cauwer razend, Bakelants en Planckaert zeggen hetzelfde: ''Ze kennen verschil niet tussen koe of paard''

08:25
UPDATE CONTRACTEN: Veldrijder Orts heeft opvallende nieuwe ploeg

UPDATE CONTRACTEN: Veldrijder Orts heeft opvallende nieuwe ploeg

09:47
Met Mads Pedersen doet absolute wielertopper verrassende aankondiging over zijn wielerpensioen

Met Mads Pedersen doet absolute wielertopper verrassende aankondiging over zijn wielerpensioen

09:20
Adrie van der Poel is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Een moeilijk moment, maar ..."

Adrie van der Poel is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Een moeilijk moment, maar ..."

07:00
TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

15/07
'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

15/07
Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

15/07
'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

15/07
Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

15/07
Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"

Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"

15/07
Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

15/07
Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

15/07
Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel Naast de fiets

Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel

15/07
De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

15/07
Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts Naast de fiets

Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts

15/07
Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

15/07
Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

15/07
Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

15/07
Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

15/07
Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

15/07
'Lotto-Intermarché wil uitpakken met drie transfers, Belgische topper genoemd'

'Lotto-Intermarché wil uitpakken met drie transfers, Belgische topper genoemd'

15/07
Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"

Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"

14/07
Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo"

Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo"

14/07
1
Christoph Roodhooft scherp voor Tour-organisatie: "Het was beneden alle peil"

Christoph Roodhooft scherp voor Tour-organisatie: "Het was beneden alle peil"

14/07
'Tadej Pogacar verrast en rijdt de Vuelta in 2026'

'Tadej Pogacar verrast en rijdt de Vuelta in 2026'

14/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Jasper Philipsen Wout Van Aert Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Jose De Cauwer Tim Wellens Eddy Planckaert Mads Pedersen Christoph Roodhooft Klaas Lodewyck Adrie Van Der Poel Olav Kooij Greg Van Avermaet Johan Museeuw Chris Harper Guillaume Martin

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved