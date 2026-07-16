Jasper Philipsen en Frits Biesterbos begraven strijdbijl: "Zou onrechtvaardig geweest zijn"

Jasper Philipsen beleefde gisteren een rollercoaster van emoties. Onze landgenoot werd na de sprint gedeclasseerd, maar kreeg niet veel later te horen dat de jury teruggekomen was op die beslissing. Een dag later doen Philipsen en Frits Biesterbos hun verhaal.

Philipsen reed een degelijke sprint en leek vertrouwen te kunnen putten uit zijn derde plek. Totdat het nieuws kwam dat de jury hem teruggezet had naar de 109e plaats. Hij zag belangrijke punten voor het groen in rook opgaan, nadat hij in de spurt in aanraking gekomen was met Frits Biesterbos (Picnic PostNL).

Philipsen wist niet goed wat er misgelopen was

De jury greep het akkefietje aan om Philipsen te declasseren, maar niet veel later werd die beslissing teruggedraaid. Alpecin-Premier Tech was naar verluidt in dialoog gegaan, waarna ploegleider Christoph Roodhooft de jury prees voor het laten vallen van de sanctie en de gele kaart. Philipsen zelf was zich tijdens de sprint van geen kwaad bewust.

"Ik wist niet goed wat er was misgelopen, maar alles gaat heel snel in een sprint", vertelde hij aan Sporza voor de start van rit twaalf. "Het is altijd makkelijk als je de beelden achteraf analyseert, maar het moet natuurlijk gedaan worden. Op de beslissing zelf heb ik geen invloed", zegt Philipsen, die de beslissing daarna als logisch bestempelde.

Biesterbos spreekt van een normale sprint

Eenzelfde geluid weerklonk bij Biesterbos. "Naar mijn gevoel gebeurde er niets geks", verklaarde de Nederlandse lead-out. "Ik voelde hem in mijn zij komen, maar het was een normale sprint. Of zo voelde het toch. Ja, voor Jasper zou die straf onrechtvaardig geweest zijn."

De strijdbijl werd zo in alle kalmte begraven. De Tour van Philipsen is er zo een met ups, maar vooral downs. De Vlam van Ham kon de sprintrein van Alpecin-Premier Tech nog niet verzilveren in deze Tour en aast nog altijd op een eerste ritzege.



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Laatste massasprint?

Na twee vijfde plaatsen en een vierde en een derde plek moet hij zich momenteel tevredenstellen met ereplaatsen. Vandaag krijgt Philipsen een nieuwe kans in wat mogelijk de laatste massasprint wordt van deze Tour.