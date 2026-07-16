Adrie van der Poel diep onder de indruk: "Een sterke renner"

Ook Adrie van der Poel zag Søren Wærenskjold zegevieren in Nevers. De ex-profrenner zag hoe de Noor een atypische sprint knap naar zijn hand zette, terwijl Olav Kooij een tactische fout beging.

Olav Kooij moest zijn meerdere erkennen in Wærenskjold en bolde zelf als tweede over de streep. Decathlon-ploegmaat Cees Bol had het nog geprobeerd met een late uitval, maar kon Kooij niet meenemen in zijn wiel. Adrie van der Poel vindt dat Kooij het verkeerd aangepakt heeft.

Geen tweede ritzege voor Kooij

"Om eerlijk te zijn denk ik dat Kooij een hele grote fout maakt om Bol te laten rijden", vertelt hij bij Wielerrevue. "Ik denk dat als Kooij bij Bol in het wiel zit, dat hij heel dicht bij de overwinning zit. Dat is een keuze maken. In principe een goede manoeuvre, maar ik denk van veel te ver voor Bol om dat alleen te doen."

Wærenskjold is een sterke renner

Kooij zal nog wat langer moeten wachten op een tweede ritzege in de Tour. Voor Søren Wærenskjold was het de eerste. "Een sterke renner", vindt Van der Poel. "Absoluut. Anders zit je daar natuurlijk niet."

"Het was wel een atypische sprint, wat voor een bepaald type renner niet ideaal is. Maar iedereen wist dat, en de ploegen die van voor moesten zitten, zaten van voor. Het is mooi dat iemand van Uno-X wint, want die hebben er ook heel erg voor gereden."

Wærenskjold was er in de zevende rit al heel dichtbij met een tweede plek, maar botste toen op een sterke Tim Merlier. De Noor wanhoopte niet en opende enkele dagen later dan toch zijn rekening. Het palmares van de sprinter van Uno-X Mobility begint aardig aan te dikken.





Omloop Het Nieuwsblad

Vorig jaar won Wærenskjold een rit in de Ster van Bessèges en de Ronde van Denemarken. Daarna pakte hij ook twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Duitsland.

De mooiste zege van zijn carrière boekte hij echter in de Omloop Het Nieuwsblad van 2025. Hij haalde het in de sprint van Paul Magnier en Jasper Philipsen. Door een rit in de Tour te winnen – zijn eerste overwinning van 2026 – blijft de Noor belangrijke stappen zetten.