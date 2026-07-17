Jules Merlier de grote ster voor Tim, Cameron, publiek en zelfs Pogacar: ''Hij vroeg waar Spiderman was''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Jules Merlier de grote ster voor Tim, Cameron, publiek en zelfs Pogacar: ''Hij vroeg waar Spiderman was''
Foto: © photonews
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Tim Merlier knalde naar zijn derde ritzege, maar het was zoontje Jules waar iedereen dol op was. Die laatste lag ondertussen vooral wakker van de Spiderman-figuur in de Tour-karavaan.

Zoontje Jules mocht om te beginnen naast papa Tim zitten tijdens het flashinterview. ''Jules is nog jong, maar deze zege zal hij zich misschien nog wel herinneren'', zei Tim. ''Je probeert te winnen voor hen en het is speciaal dat ze hier waren. Dat gebeurt niet altijd. Ik was zelfs wat zenuwachtiger, maar ze gaven me wel extra motivatie.''

De taferelen die zich daarna afspeelden, waren al helemaal te gek. Zoontje Jules mocht ook mee op het podium. Dat is wel vaker het geval als een renner wint die een jong kindje heeft. De speaker riep de naam van Jules af alsof hij zelf de ritwinnaar was. Dat doen ze wel goed in de Tour, op zulke momenten aandacht schenken aan de kinderen.

Op de foto met Pogacar

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, ging Tadej Pogacar in de coulissen op de foto met Tim en Jules. Pogacar zette ook zijn handtekening op het truitje en de pet van Jules, die een outfit van Soudal Quick-Step droeg. Jules gaf de gele trui ook een vuistje. Pogacar leek zelf ook gewoon van te genieten van dit moment.

Cameron Vandenbroucke reageerde bij Sporza. ''Ik ben blij dat we erbij zijn.'' Volgens haar was er ook een effect merkbaar op de prestatie van Tim. ''Ik denk dat de aanwezigheid van Jules hem vleugels heeft gegeven. Jules beseft het wel nog niet, maar het zijn mooie beelden voor later. Het eerste wat hij vroeg na de zege van Tim was waar Spiderman was.''

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Zoontje Tim Merlier dol op Spiderman-figuur

De figuur van Spiderman maakt immers deel uit van de publiciteitskaravaan. In Vive le Vélo bleek dat Cameron en Jules die 's ochtends wel gezien hadden. Jules was dus vooral in de ban van Spiderman, terwijl donderdagavond het hele Tour-circus oog voor hem had. 

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