Ruben Van Gucht over nieuw programma: "Sporadische zwembroek of Speedo"

Tijdens de slotweek van de Tour de France komt er toch wat concurrentie voor Vive le Vélo, want op VTM komt er met Congé Payé een nieuw televisieprogramma. Met de mannen van Wielerclub Wattage uiteraard, dus ook met Ruben Van Gucht.

Congé Payé is er van 20 tot en met 26 juli iedere avond om 20.00 uur live op VTM GO. Maandag presenteert Ruben Van Gucht zijn eerste ‘Congé Payé’. Op VTM GO gaan ze de laatste week van de Tour de France volgen vanuit de zetel en het zwembad. Het wordt een ander soort talkshow dan Vive le Vélo, dat lijkt nu al duidelijk.

Congé Payé wordt het nieuwe paradepaardje van VTM GO: Ruben Van Gucht in een glansrol?

De leden van het gezelschap hebben vooruitgeblikt op de zaak in Het Laatste Nieuws en daarbij ook hier en daar een grapje uitgedeeld. "Het wordt nieuw voor mij. Wat ik ga doen qua vestimentaire zaken? Geen idee, eigenlijk. Dat ga ik zelf ook ter plekke ontdekken."

"Als het een factor kan zijn waarvoor de mensen al eens graag tv willen zien, zal ik mijn uiterste best doen wat betreft zomerse outfits. Wie weet eens met een sporadische zwembroek of misschien zelfs een Speedo", aldus Ruben Van Gucht gekscherend in de krant. Om maar te zeggen: de toon is meteen gezet en het lijkt alle kanten te kunnen uitgaan met het programma.

Wat mogen we verwachten van Congé Payé, het nieuwe wielerprogramma met de mannen van Wielerclub Wattage?

"Ruben is inderdaad overal te zien. Ik heb het als één van de founding fathers van ‘Wielerclub Wattage’ van dichtbij meegemaakt. Ruben is helemaal ontploft. (droog) Soms eens in zijn eigen gezicht. Maar dat is volledig zijn eigen keuze. Daar kan ik niks aan doen. Maar ik ben er nog altijd heel graag bij", pikte Tom Boonen dan weer in. Vanaf maandag gaan we weten wat dat ook effectief gaat opleveren aan al dan niet interessante televisie.