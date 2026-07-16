Tim Merlier heeft er een superploegmaat bij: "Hij is van goudwaarde"

Tim Merlier is voorlopig een van de smaakmakers van deze Tour de France. Onze landgenoot won al twee ritten en maakte grote indruk in etappe 8. Trainer Frederik Broché buigt zich over zijn poulain.

Merlier is op pure snelheid misschien wel de allersnelste man in de Tour. Dat bewees hij in de achtste etappe, waarin hij zich vanuit verloren positie een weg naar voren baande en iedereen los uit het wiel sprintte. Zijn machtsontplooiing ging de wereld rond en leverde hem een pak lof op.

Een schone en lange aanloop naar de Tour

Trainer Frederik Broché zag dat het goed was na de knieblessure van zijn poulain in de winter. Ook in 2025 pakte Merlier twee ritten in La Grande Boucle. Zit de sprinter van Soudal Quick-Step tegen dat niveau aan?

"Qua waarden is het gelijkaardig", vertelt Broché bij Het Laatste Nieuws. "De voorbereiding was wel anders omdat hij geen winter heeft gehad en dus van ‘onder nul’ startte, waardoor we een schone en lange aanloop richting de Tour hadden, zonder in april eerst te moeten herstellen van de vermoeidheid in de voorjaarsklassiekers."

Jasper Stuyven is van goudwaarde

Broché zag een belangrijke verandering in de sprinttrein van Merlier. "De belangrijkste verandering tegenover vorig jaar is de komst van Jasper Stuyven in de lead-out", vertelt hij. "Net als in de Giro voor Paul Magnier is Jasper in deze Tour van goudwaarde. Ik heb al met grote ogen zitten kijken naar zijn métier."

"Jasper brengt rust, overzicht, goede positionering en stuurt de ploegmaten perfect tijdens de laatste kilometers. Ook voor en na de rit zorgt hij voor een professionele schwung. Hij is een zeer grote aanwinst voor Tim."



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Druk op de schouders

Stuyven maakte begin 2026 na jaren bij Lidl-trek de overstap naar Soudal Quick-Step. Door het vroege wegvallen van lead-out Bert Van Lerberghe kwam er meteen meer druk op zijn schouders te liggen, maar hij vervult zijn taak met verve.

Stuyven heeft ervaring te over en cijfert zich met plezier weg in dienst van Merlier. Dat leidde al tot twee successen in deze Tour. Volgt er binnenkort een derde?