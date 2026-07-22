Lance Armstrong vurig: "Volgende stap is de renners in een lokale cel zetten"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Lance Armstrong vurig: "Volgende stap is de renners in een lokale cel zetten"
Foto: © photonews
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Er is al veel inkt gevloeid over de nachtelijke dopingscontroles die Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar het afgelopen weekend moesten ondergaan. Ook Lance Armstrong heeft zich nu geroerd in de debatten. En hij heeft een wel héél scherpe mening in het debat.

Vingegaard en Pogacar werden op nachtelijke uren uit hun bed gehaald. De Deen werd om 2 uur uit zijn bed gelicht voor een controle en kon de slaap daarna naar eigen zeggen pas veertig minuten later vatten. Pogacar werd om 5 uur uit zijn bed gehaald. De Sloveen besloot dan maar op te staan en te genieten van een lange ochtend.

Het hakte er flink op in en dat Vingegaard de dag nadien uitviel en zo met een blessure de Tour de France moest verlaten was koren op de molen van de criticasters. Dagen later gaat het er nog steeds over, zowat overal ter wereld.

Iedereen stelt zich nog steeds vragen bij de zaak

Zelfs in de Verenigde Staten zijn er golfcaddies die vragen stellen aan Lance Armstrong over de zaak. En dat is volgens de gewezen heerser in de Tour de France meteen een antwoord op vele vragen. "Het toont aan hoe gek het is om te doen", aldus Armstrong in THEMOVE.

"Het gaat er al dagen over en dat is veelzeggend. Het ging erover, is wat heel veel mensen zeiden. En mensen die zeggen dat het wielrennen is en dat ze het dus zeker moeten doen, 's nachts controleren? Die zijn gewoon dom. Oeverloos dom."

Het laatste woord is nog niet gezegd over de nachtelijke controles


En Armstrong gaat door op de zaak. "Als ze hier niets over zeggen ... Wat is dan de volgende stap? Dat is niet controleren om half vier 's ochtends, maar alle renners laten slapen in afkickcentra of lokale gevangenissen. Dat wordt de volgende stap als je hier niets aan doet. Het zou efficiënt zijn, honderd procent. En dan kunnen we ze 24 uur per dag in de gaten houden. Als we het huidige toelaten ..."

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