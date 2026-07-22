José De Cauwer laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over Evenepoel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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José De Cauwer laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over Evenepoel
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel toonde zondag tot wat hij in staat is bergop. De Belgische (mede)kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe klom mee met de allerbesten en haalde het in de sprint van Tadej Pogacar. Twee dagen later pakte hij ook uit met groot vertoon in de tijdrit.

Alle analisten hebben wel wat te zeggen over de prestaties van Remco Evenepoel. En ook onder meer José De Cauwer heeft zich nu geroerd over wat Evenepoel allemaal laat zien en wat de mogelijke reden is voor het zo geweldig presteren.

In de eerste twee weken had Evenepoel bergop een paar keer moeten lossen. Het tijdverlies op de andere podiumkandidaten bleef steeds beperkt, nu heeft hij het helemaal overgenomen. "Hij is gewicht kwijtgeraakt, met behoud van vermogen en dat is toch ontzettend knap", liet Karsten Kroon zich ontvallen bij Eurosport.

Plaats twee het hoogst haalbare voor Remco Evenepoel?

"Plaats twee komt nu wel serieus binnen bereik. Niet alleen door deze tijdrit, wel door wat hij zondag gepresteerd heeft. Daar heeft hij veel mensen verbaasd, in de zin dat velen zich afvragen of 'het' eventueel toch zou kunnen. Al weten we allemaal dat er nog heel wat zit aan te komen", aldus Marc Sergeant eerder al.

Ook onder meer Lance Armstrong, Bradley Wiggins en Fabian Cancellara spraken over de geweldige tijdrit van Evenepoel. En wat had De Cauwer te zeggen? "Misschien doen ze het wel beter dan bij Soudal - QuickStep, ook al zijn het dezelfde mensen als vroeger."

Een nieuwe Remco Evenepoel?

"De verandering van team zal hem geen slecht gedaan hebben. Misschien zat er meer druk op de ketel. Ze rijden nu een ander programma als vroeger. Misschien was er sturing nodig vanuit Red Bull. Eens iets anders doen, eens de Dauphiné niet rijden, ... Dat zijn moeilijke momenten voor iemand die wil winnen."

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"Het is top. Vermageren is de logica zelve, maar er zijn er weinigen die erin slagen te vermageren en het heel goed te doen en op de juiste manier. Met vier kilogram minder gewicht nog zo kunnen tijdrijden? Chapeau, het is een nieuwe Remco."

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