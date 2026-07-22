TDF LIVE: Eindelijk toch een vlucht vertrokken

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Nog even en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Remco Evenepoel trekt alvast met vertrouwen naar de Franse hoofdstad na een knalprestatie in de individuele tijdrit. Maar wie wint de verraderlijke rit op woensdag?