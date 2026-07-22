TDF LIVE: Eindelijk toch een vlucht vertrokken
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Nog even en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Remco Evenepoel trekt alvast met vertrouwen naar de Franse hoofdstad na een knalprestatie in de individuele tijdrit. Maar wie wint de verraderlijke rit op woensdag?
Strijd om de vlucht blijft duren
We zijn ondertussen al meer dan zestig kilometer onderweg en de rust is nog niet weergekeerd in het peloton. Op de col van derde categorie - de Col des Prés - kwam Mathieu van der Poel verrassend als eerste boven. Op de vierde en laatste col waar punten te verdienen waren was het dan weer Egan Bernal die een puntje meepikte.
De kloof met het peloton bleef echter klein. Een aantal van de klassementsmannen zaten op de eerste rij om te volgen, terwijl ook Mathieu van der Poel bedrijvig bleef. Mads Pedersen en co werden gelost, maar zijn ook nog niet al te ver. Het zou dus wel eens een pittige race kunnen gaan worden de hele dag.
Mads Pedersen blijft zich roeren voorin het peloton
Mads Pedersen is al een halfuur aan het beuken in de strijd om mee te zijn in de vlucht. Dat kost natuurlijk ook enorm veel krachten. Tiesj Benoot zat zopas in zijn wiel en weigerde over te nemen. Misschien dromen ze daar van een massasprint met Olav Kooij.
Onder meer Tom Pidcock raakte betrokken in een valpartij, maar hij kon snel verder. Op het eerste colletje van de dag, eentje van vierde categorie, pakte Richard Carapaz een puntje. Het zijn makkelijk opgeraapte puntjes, maar er zal de komende dagen nog veel meer moeten gebeuren om te mogen dromen van de bolletjestrui in Parijs.
Tim Wellens geeft toe: ploegenklassement speelt wel degelijk mee
Het ploegenklassement zou in de laatste vijf dagen ook nog wel eens van belang kunnen zijn. UAE Team Emirates wil er misschien toch meer werk van maken dan aanvankelijk gedacht en ondertussen is de kloof met Lidl-Trek nog amper 23 seconden.
"Het is vandaag een heel belangrijke rit voor Lidl-Trek. We komen op een halve minuut in het ploegenklassement. Het zou zonde zijn om dat te laten varen. We proberen hen een beetje in het oog te houden. Hopelijk rijden ze niet met drie man weg", is Tim Wellens heel eerlijk bij Sporza. "Vandaag is het voor ons krachten sparen voor de volgende dagen."
Eerste bergpuntje van de dag voor Paret-Peintre
Mads Pedersen is zich ook volop aan het roeren in de strijd om mee te zijn in de vlucht. Op het eerste colletje van de dag, eentje van vierde categorie, pakte Valentin Paret-Peintre meteen een puntje mee. De kloof met Tadej Pogacar blijft groot en op de slotdagen zal er op Alpe D'Huez nog met veel punten gegooid worden.
Mads Pedersen wil heel graag mee zijn in de vlucht met oog op de groene trui. Alpecin roerde zich in het begin veel minder, misschien willen zij dat het samenblijft voor Jasper Philipsen. Veistroffer en Abrahamsen zijn ondertussen alweer bijgehaald door de meute.
Eerste vluchters meteen vertrokken in rit 17
De rit in de Tour de France is officieel begonnen. Meteen van meter 1 gingen twee renners aanvallen. Daarbij de eeuwige aanvaller Baptiste Veistroffer, die op die manier een nieuwe gooi doet naar een ritzege en mogelijk ook vooral naar de superstrijdlust.
Het is al de zoveelste keer dat de Fransman van Lotto Intermarché in de aanval rijdt. Hij kreeg met Jonas Abrahamsen een vinnige Noor mee in zijn spoor, terwijl het in het peloton niet meteen rustig werd. Het is dus wachten op nog andere renners die de oversteek zullen maken naar de leiders toe.
Belgische zege op nationale feestdag? Dat was al héél lang geleden
Winnen op de nationale feestdag als Belg in de Tour de France? Dat is er niet velen gegeven. En deze week was het raak, met de tijdrit in de Tour de France die werd gewonnen door Remco Evenepoel. Het was al 41 jaar geleden dat er nog eens gewonnen werd op 21 juli door een Belg.
Dat was toen Rudy Matthijs. Daarvoor gebeurde het wel al eens vaker, want Lucien Van Impe in 1983 en Eddy Merckx in 1974 gingen hem voor onder meer. Ook Fred De Bruyne in 1954 won en ook in 1948, 1933, 1922, 1913 en 1912 werd gewonnen door een Belg op de nationale feestdag.
Nog even en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Remco Evenepoel trekt alvast met vertrouwen naar de Franse hoofdstad na een knalprestatie in de individuele tijdrit. Maar wie wint de verraderlijke rit op woensdag?
Het is stilaan aftellen geblazen. Nog vijf dagen en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Drie aankomsten bergop nog - waaronder twee keer Alpe D'Huez. En dus kan er nog heel veel gebeuren de komende week.
Maar op woensdag komt er nog een heel verraderlijke tussenrit. Op papier is dat er eentje voor de vluchters, maar mogelijk maken enkele sterke sprinters er werk van. En wat als er een klassementsman iets zou proberen?
Hinken op twee gedachten in de vlucht?
Het merendeel van de hoogtemeters moet in het begin van de race worden overwonnen, met drie klimmetjes van vierde categorie en zelfs eentje van derde categorie: de Col des Prés, waarbij de laatste drie kilometer toch aan meer dan zes procent zijn.
Het kan een ideaal moment zijn voor de vluchters om het hazenpad te kiezen tijdens deze rit van 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. De tussensprint ligt laat in de race van de dag, waardoor het voor de mannen die mee zijn in de vlucht voor de groene trui een dag van dubbel sprokkelen kan worden.
Wie rijdt weg van het peloton in gevaarlijke rit?
Het zorgt meteen toch voor de nodige twijfels bij diverse ploegen, durven we dan denken. Als Mathieu van der Poel deze etappe wil winnen, dan lijkt dat zeker mogelijk. Maar hij mag niet in een vlucht zitten mét Mads Pederse en zonder Jasper Philipsen, want dan is de strijd om groen mogelijk gestreden.
De vraag is of Philipsen het zware begin kan overleven en of er ploegen zijn die de race zullen willen controleren. Lidl-Trek heeft nog twee mensen die intrinsiek de komende dagen iets moeten proberen als ze nog het podium in het eindklassement willen halen.
En in een sprint op pure snelheid is Philipsen rapper dan Pedersen. Dus ook de strijd om groen speelt mee. Wie in de vlucht raakt, zal dan ook een zeer spannend gegeven worden. Een rotvaart op de eerste klimmetjes? Het zou zomaar kunnen.
En het einde van de race is dan weer vooral in dalende vaart. Aan alle renners om dus meteen klaar te zijn en zeker een goed groepje op te zoeken. En dan moeten de drie zware bergritten nog komen, ook dat is geen evidentie.
ONZE STERREN
Wat kunnen en mogen we verwachten van de race van woensdag? Het is misschien een van de moeilijkst te voorspellen races. Zowel Mads Pedersen, Mathieu van der Poel als Jasper Philipsen worden bij de favorieten gerekend.
Aan Philipsen om na de Baloise Belgium Tour opnieuw te laten zien dat hij ook na een zwaar parcours nog goede benen heeft. En wat doet Visma - Lease a Bike, dat na de opgave van Jonas Vingegaard een beetje vogelvrij kan/mag rondrijden?
**** Mathieu van der Poel
*** Mads Pedersen - Jasper Philipsen
** Victor Campenaerts - Michael Matthews - Biniam Girmay
* Per Strand Hagenes - Matthias Vacek - Tom Pidcock - Olav Kooij
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