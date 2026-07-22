Geboortestad Evenepoel komt met groot nieuws

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Geboortestad Evenepoel komt met groot nieuws
Foto: © photonews
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Het is een jaarlijks fenomeen net na de Tour de France: de zogeheten natourcriteriums. In Aalst bestaat dat al bijna zo lang als de Tour de France zelf. Tadej Pogacar zal er niet bij zijn, maar ... Remco Evenepoel wel. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt.

Het is een jaarlijks fenomeen net na de Tour de France: de zogeheten natourcriteriums. In Aalst bestaat dat al bijna zo lang als de Tour de France zelf. Jaar na jaar komen de grootste toppers uit het peloton naar Oost-Vlaanderen om er te racen in het eerste criterium na de Tour de France.

Eerder werd al bekend dat Tadej Pogacar er alvast zeker niet bij zal zijn in Aalst. Dat had de organisatie bekend gemaakt. Ze vinden het risico te groot, omdat de vraagprijs van de Sloveense alleskunner te hoog ligt. 

Remco Evenepoel komt naar Aalst

"We kunnen hem eenvoudigweg niet betalen”, is Renno Roelandt zeer duidelijk over de afwezigheid van Pogacar in Aalst. Hij zou zo'n 100.000 euro kosten. En dus moet de organisatie op zoek naar alternatieven, die ze ondertussen gevonden hebben.

Zo zal Remco Evenepoel de blikvanger worden in Aalst. Voor Evenepoel zelf is dat ook heel mooi, want hij werd geboren in Aalst en heeft dus een ferme band met de stad. Het was de stad die het nieuws naar buiten bracht woensdagmiddag.

Wat mogen we verwachten van Remco Evenepoel in het criterium in Aalst?

"Hij komt naar Aalst! Niemand minder dan Remco Evenepoel verschijnt op maandag 27 juli aan de start van het Valckenier Natour Criterium Aalst. De tweevoudig olympisch kampioen en wereldtopper maakt zijn opwachting op de Grote Markt in zijn geboortestad voor de 89ste editie van ons Criterium."

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"Kom hem de eerste dag na de Tour bewonderen van dichtbij!", aldus de organisatie in een bericht via Instagram. Hij is na Jenno Berckmoes de tweede Belg op de inschrijflijst in Aalst. De komende dagen mogen nog veel andere renners verwacht worden op de deelnemerslijst.

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