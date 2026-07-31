Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

Vlak voor de start van de Tour de France Femmes krijgt Sandrine Tas een opvallende oproep uit haar opleidingsperiode. Bij Sprinters Malderen kijken ze met trots naar haar prestaties, maar bestuurder Luc Steenackers hoopt ook op een klein gebaar van erkenning.

Sprinters Malderen zag het talent al jaren geleden

Dat Sandrine Tas inmiddels aan de start staat van de Tour de France Femmes, is voor velen een bijzonder verhaal. De voormalige topschaatsster maakte pas eventjes geleden definitief de overstap naar het wielrennen, maar haar talent viel al veel eerder op bij Cyclingteam Van Eyck-Belco, beter bekend als Sprinters Malderen.

Bestuurder Luc Steenackers herinnert zich nog goed hoe Tas tijdens de zomermaanden aansloot bij de ploeg. Hoewel ze toen nog volop actief was als schaatsster, maakte ze meteen indruk op de fiets.

“Drie jaar geleden ontdekten we haar potentieel al”, vertelt hij aan de krant. Volgens hem kwam haar succesvolle overstap helemaal niet als een verrassing. Tijdens haar schaatscarrière trainde ze in de zomer regelmatig mee met de wielerploeg, waarbij ze haar eigen programma kon combineren met wedstrijden.

Steenackers zag hoe Tas vrijwel onmiddellijk haar visitekaartje afgaf. Ze behaalde meteen een medaille op het Belgisch kampioenschap en intern werd al snel gesproken over een volledige overstap naar het wielrennen. Die beslissing volgde uiteindelijk ook, waarna haar ontwikkeling in een stroomversnelling terechtkwam.

Van schaatsster naar Tourrenster

De carrière van Sandrine Tas is allesbehalve klassiek. Ze bouwde jarenlang een naam op in het inline- en langebaanschaatsen, maar koos uiteindelijk voor een toekomst op de fiets. Die keuze bleek een schot in de roos.





Sinds haar definitieve overstap groeide Tas uit tot een vaste waarde in het vrouwenpeloton. Haar deelname aan de Tour de France Femmes vormt voorlopig het hoogtepunt van die opmerkelijke carrièreswitch.

Bij Sprinters Malderen volgen ze haar prestaties nog steeds op de voet. Niet alleen omdat ze trots zijn op haar ontwikkeling, maar ook omdat ze het gevoel hebben een belangrijke rol gespeeld te hebben in haar eerste stappen als wielrenster.

Waarom bestaan er geen opleidingsvergoedingen in het vrouwenwielrennen?

Steenackers wijst op een belangrijk verschil tussen het mannen- en vrouwenwielrennen. Clubs die jarenlang investeren in vrouwelijke talenten ontvangen vandaag geen opleidingsvergoeding wanneer die rensters doorstromen naar een professionele ploeg.

Dat betekent dat ploegen zoals Sprinters Malderen alle investeringen zelf dragen. Trainers, begeleiding, materiaal, wedstrijden en logistieke ondersteuning kosten veel tijd en geld, zonder dat daar later een financiële compensatie tegenover staat wanneer een renster doorbreekt.

In het mannenwielrennen bestaat zo'n systeem evenmin op de manier waarop dat bijvoorbeeld in het profvoetbal gebeurt. Renners zijn geen werknemers die via transfers worden verkocht, waardoor er geen verplichte transfer- of opleidingsvergoeding wordt betaald wanneer ze van ploeg veranderen.

Wel investeren opleidingsploegen bij de mannen vaak in jonge talenten in de hoop dat samenwerkingen met WorldTour-ploegen, sponsorcontracten of ontwikkelingsprogramma's daar op langere termijn iets voor teruggeven. Sommige continentale en opleidingsploegen ontvangen bovendien financiële ondersteuning via partnerschappen met grotere teams, maar een vast reglementair systeem waarbij een profploeg automatisch enkele tienduizenden euro's betaalt aan een opleidingsclub bestaat niet.

Ter vergelijking: in het profvoetbal kunnen opleidingsvergoedingen, afhankelijk van leeftijd, duur van de opleiding en het niveau van de clubs, oplopen van enkele duizenden euro's tot zelfs enkele honderdduizenden euro's bij internationale toptransfers. In het wielrennen ontbreekt een dergelijk mechanisme volledig.

Een bescheiden vraag vlak voor de Tour

Ondanks het ontbreken van een financiële vergoeding overheerst bij Sprinters Malderen vooral trots. Iedereen binnen de club kijkt uit naar de prestaties van Tas tijdens de Tour de France Femmes en zal haar de komende dagen aandachtig volgen.

Toch heeft Luc Steenackers nog één persoonlijke wens. “Natuurlijk ga ik supporteren voor haar. Dat is vanzelfsprekend. Toch zou ik het fijn vinden moest ze in de media eens laten vallen dat wij haar mee opgeleid hebben”, klinkt het.

Voor hem hoeft daar geen financiële beloning tegenover te staan. Een eenvoudige vermelding van de rol die Sprinters Malderen speelde in haar ontwikkeling zou volgens Steenackers al een mooie erkenning zijn voor de jarenlange inzet van de club en haar vrijwilligers.