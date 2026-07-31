Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Belgisch renster krijgt heel opmerkelijke vraag vlak voor de start van de Tour
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Vlak voor de start van de Tour de France Femmes krijgt Sandrine Tas een opvallende oproep uit haar opleidingsperiode. Bij Sprinters Malderen kijken ze met trots naar haar prestaties, maar bestuurder Luc Steenackers hoopt ook op een klein gebaar van erkenning.

Sprinters Malderen zag het talent al jaren geleden

Dat Sandrine Tas inmiddels aan de start staat van de Tour de France Femmes, is voor velen een bijzonder verhaal. De voormalige topschaatsster maakte pas eventjes geleden definitief de overstap naar het wielrennen, maar haar talent viel al veel eerder op bij Cyclingteam Van Eyck-Belco, beter bekend als Sprinters Malderen.

Bestuurder Luc Steenackers herinnert zich nog goed hoe Tas tijdens de zomermaanden aansloot bij de ploeg. Hoewel ze toen nog volop actief was als schaatsster, maakte ze meteen indruk op de fiets.

“Drie jaar geleden ontdekten we haar potentieel al”, vertelt hij aan de krant. Volgens hem kwam haar succesvolle overstap helemaal niet als een verrassing. Tijdens haar schaatscarrière trainde ze in de zomer regelmatig mee met de wielerploeg, waarbij ze haar eigen programma kon combineren met wedstrijden.

Steenackers zag hoe Tas vrijwel onmiddellijk haar visitekaartje afgaf. Ze behaalde meteen een medaille op het Belgisch kampioenschap en intern werd al snel gesproken over een volledige overstap naar het wielrennen. Die beslissing volgde uiteindelijk ook, waarna haar ontwikkeling in een stroomversnelling terechtkwam.

Van schaatsster naar Tourrenster

De carrière van Sandrine Tas is allesbehalve klassiek. Ze bouwde jarenlang een naam op in het inline- en langebaanschaatsen, maar koos uiteindelijk voor een toekomst op de fiets. Die keuze bleek een schot in de roos.

Sinds haar definitieve overstap groeide Tas uit tot een vaste waarde in het vrouwenpeloton. Haar deelname aan de Tour de France Femmes vormt voorlopig het hoogtepunt van die opmerkelijke carrièreswitch.

Bij Sprinters Malderen volgen ze haar prestaties nog steeds op de voet. Niet alleen omdat ze trots zijn op haar ontwikkeling, maar ook omdat ze het gevoel hebben een belangrijke rol gespeeld te hebben in haar eerste stappen als wielrenster.

Waarom bestaan er geen opleidingsvergoedingen in het vrouwenwielrennen?

Steenackers wijst op een belangrijk verschil tussen het mannen- en vrouwenwielrennen. Clubs die jarenlang investeren in vrouwelijke talenten ontvangen vandaag geen opleidingsvergoeding wanneer die rensters doorstromen naar een professionele ploeg.

Dat betekent dat ploegen zoals Sprinters Malderen alle investeringen zelf dragen. Trainers, begeleiding, materiaal, wedstrijden en logistieke ondersteuning kosten veel tijd en geld, zonder dat daar later een financiële compensatie tegenover staat wanneer een renster doorbreekt.

In het mannenwielrennen bestaat zo'n systeem evenmin op de manier waarop dat bijvoorbeeld in het profvoetbal gebeurt. Renners zijn geen werknemers die via transfers worden verkocht, waardoor er geen verplichte transfer- of opleidingsvergoeding wordt betaald wanneer ze van ploeg veranderen.

Wel investeren opleidingsploegen bij de mannen vaak in jonge talenten in de hoop dat samenwerkingen met WorldTour-ploegen, sponsorcontracten of ontwikkelingsprogramma's daar op langere termijn iets voor teruggeven. Sommige continentale en opleidingsploegen ontvangen bovendien financiële ondersteuning via partnerschappen met grotere teams, maar een vast reglementair systeem waarbij een profploeg automatisch enkele tienduizenden euro's betaalt aan een opleidingsclub bestaat niet.

Ter vergelijking: in het profvoetbal kunnen opleidingsvergoedingen, afhankelijk van leeftijd, duur van de opleiding en het niveau van de clubs, oplopen van enkele duizenden euro's tot zelfs enkele honderdduizenden euro's bij internationale toptransfers. In het wielrennen ontbreekt een dergelijk mechanisme volledig.

Een bescheiden vraag vlak voor de Tour

Ondanks het ontbreken van een financiële vergoeding overheerst bij Sprinters Malderen vooral trots. Iedereen binnen de club kijkt uit naar de prestaties van Tas tijdens de Tour de France Femmes en zal haar de komende dagen aandachtig volgen.

Toch heeft Luc Steenackers nog één persoonlijke wens. “Natuurlijk ga ik supporteren voor haar. Dat is vanzelfsprekend. Toch zou ik het fijn vinden moest ze in de media eens laten vallen dat wij haar mee opgeleid hebben”, klinkt het.

Voor hem hoeft daar geen financiële beloning tegenover te staan. Een eenvoudige vermelding van de rol die Sprinters Malderen speelde in haar ontwikkeling zou volgens Steenackers al een mooie erkenning zijn voor de jarenlange inzet van de club en haar vrijwilligers.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France Femmes
Sandrine Tas

Meer nieuws

14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

14 topkoersen in één maand: augustus wordt een groot wielerfeest

19:30
Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

Jonas Vingegaard geeft toe: relatie met Tadej Pogacar is helemaal gedraaid

18:30
Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

18:05
Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter Naast de fiets

Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter

16:30
Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

15:30
Red Bull-BORA-hansgrohe zorgt voor wel heel erg grote verrassing

Red Bull-BORA-hansgrohe zorgt voor wel heel erg grote verrassing

14:30
Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

13:30
Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

13:00
1
📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws

📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws

12:13
Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig" Naast de fiets

Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig"

11:20
"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste" Analyse

"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste"

10:20
Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes Analyse

Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes

07:00
Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

09:20
🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

08:20
Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

07:50
Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

07:20
Bizarre taferelen na finishfoto met Wout van Aert in hoofdrol

Bizarre taferelen na finishfoto met Wout van Aert in hoofdrol

30/07
KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

30/07
Team trekt met Lotte Kopecky naar de Tour de France en voorspelt chaos

Team trekt met Lotte Kopecky naar de Tour de France en voorspelt chaos

30/07
Renner uit top-10 Tour de France trekt naar ... Lidl-Trek

Renner uit top-10 Tour de France trekt naar ... Lidl-Trek

30/07
Sandrine Tas onthult haar duidelijke ambitie voor Tour de France Femmes-debuut

Sandrine Tas onthult haar duidelijke ambitie voor Tour de France Femmes-debuut

30/07
Gaat het gebeuren? Organisatie Vuelta komt met stevige flirt

Gaat het gebeuren? Organisatie Vuelta komt met stevige flirt

30/07
24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

30/07
Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

30/07
Uitstekend nieuws over Urska Zigart

Uitstekend nieuws over Urska Zigart

30/07
Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

30/07
Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

30/07
Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"

Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"

30/07
Pauline Ferrand-Prévot veegt controverse van tafel: "Ik weet wat ik gedaan heb"

Pauline Ferrand-Prévot veegt controverse van tafel: "Ik weet wat ik gedaan heb"

30/07
Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"

Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"

30/07
Mathieu van der Poel laat opnieuw monden openvallen: "Nog nooit meegemaakt"

Mathieu van der Poel laat opnieuw monden openvallen: "Nog nooit meegemaakt"

30/07
Van Impe is keihard over volgende Belgische Tourwinnaar: "Buiten hem hebben we niemand"

Van Impe is keihard over volgende Belgische Tourwinnaar: "Buiten hem hebben we niemand"

30/07
Van De Lie tot Seixas: dit zijn de transferbommen die elk moment kunnen vallen

Van De Lie tot Seixas: dit zijn de transferbommen die elk moment kunnen vallen

29/07
📷 “Voor altijd in ons hart”: Intens verdriet voor voormalig wielrenner en zijn vriendin

📷 “Voor altijd in ons hart”: Intens verdriet voor voormalig wielrenner en zijn vriendin

29/07
🎥 Wat een comeback: Wout van Aert wint meteen in de Ronde van Denemarken

🎥 Wat een comeback: Wout van Aert wint meteen in de Ronde van Denemarken

29/07
De overmacht van Pogacar breken? Renner doet opmerkelijk voorstel

De overmacht van Pogacar breken? Renner doet opmerkelijk voorstel

29/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jarno Widar Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Oliver Naesen Sandrine Tas Justine Ghekiere Urska Zigart Roxane Knetemann Philippe Gilbert Richard Antonio Carapaz Montenegro Thibau Nys Serge Pauwels Bauke Mollema Lotte Kopecky Laurens De Plus

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht" devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved