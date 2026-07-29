🎥 Wat een comeback: Wout van Aert wint meteen in de Ronde van Denemarken

Wout van Aert heeft meteen zijn visitekaartje afgegeven in de Ronde van Denemarken. De Belg van Visma | Lease a Bike plaatste in de slotkilometers een indrukwekkende aanval, sloot aan bij de kopgroep en sprintte vervolgens overtuigend naar de ritzege.

Van Aert toont opnieuw zijn klasse

Wout van Aert is de Ronde van Denemarken uitstekend begonnen. De Belg van Visma | Lease a Bike schreef de openingsetappe op zijn naam na een bijzonder sterk nummer in de finale. Lange tijd leek de overwinning naar de vroege vluchters te gaan, maar Van Aert dacht daar duidelijk anders over.

Op vier kilometer van de streep besloot hij zelf het verschil te maken. Op de laatste beklimming van Mølleparken plaatste hij een krachtige versnelling. Alleen de Deen Søren Kragh Andersen kon in eerste instantie volgen.

Indrukwekkende achtervolging

De aanval van Van Aert bleek precies op het juiste moment te komen. Het kopgroepje had nog een kleine voorsprong, maar de Belg zette alles op alles om de aansluiting te maken.

Met nog drie kilometer te gaan slaagde hij in zijn opzet. Dankzij een indrukwekkende inspanning reed hij naar de leiders toe, waardoor de strijd om de ritzege helemaal openlag.

Daarna nam ploegmaat Christophe Laporte het heft in handen. De Fransman reed op kop van het groepje en zorgde ervoor dat het peloton niet meer kon terugkeren. Zijn werk bleek van goudwaarde voor zijn Belgische kopman.





Sprint zonder discussie

In de laatste twee kilometer bereidde Laporte de sprint perfect voor. Daardoor kon Van Aert zich volledig concentreren op de afwerking.

In de sprint rekende hij overtuigend af met Lukáš Kubis en Tim Torn Teutenberg. De Belg maakte zijn favorietenrol meteen waar en boekte zo zijn eerste overwinning in deze editie van de Ronde van Denemarken.

Ideale start van de ronde

Met de ritzege zet Van Aert zichzelf meteen in een uitstekende uitgangspositie voor het verdere verloop van de wedstrijd. Ook mentaal is de overwinning een stevige opsteker, zeker na een drukke Tourperiode.

Visma | Lease a Bike bewees bovendien opnieuw hoe sterk het collectief is. De aanval van Van Aert en het afstopwerk van Laporte vormden een perfect voorbeeld van succesvol ploegenspel.

Voor Van Aert is de eerste tik in de Ronde van Denemarken alvast uitgedeeld. De concurrentie weet meteen dat de Belg in topvorm aan de start is verschenen.