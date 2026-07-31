Voormalig renner en dopingzondaar in hechtenis voor zedenfeiten met eigen dochter

De voormalige Franse profrenner Erwann Menthéour is in Frankrijk in politiehechtenis geplaatst. Tegen de 53-jarige ex-renner loopt een voorlopig gerechtelijk onderzoek naar ernstige feiten. Over de zaak is nog geen rechterlijke uitspraak gedaan.

Onderzoek naar ernstige verdenkingen

De Franse justitie voert een voorlopig onderzoek naar voormalig wielrenner Erwann Menthéour. De 53-jarige Fransman werd deze week opgepakt en in hechtenis geplaatst door de brigade die gespecialiseerd is in de bescherming van minderjarigen.

Volgens de Franse media wordt Menthéour verdacht van seksuele feiten ten aanzien van zijn dochter toen zij minderjarig was. Daarnaast onderzoekt het parket ook mogelijke feiten in verband met het aanzetten van een minderjarige tot het gebruik van alcohol en verdovende middelen. Het gaat om een lopend gerechtelijk onderzoek.

Bekende naam in de wielersport

Menthéour was in de jaren negentig actief als professioneel wielrenner. Zijn carrière eindigde al op jonge leeftijd na blessures. Nadien bouwde hij een nieuwe loopbaan uit als auteur, coach en specialist rond gezondheid en sport.

Hij kwam eerder ook in de belangstelling nadat hij publiek toegaf tijdens zijn wielercarrière verboden prestatiebevorderende middelen te hebben gebruikt. Daarover schreef hij later ook een boek.

Voorlopig onderzoek loopt verder

Volgens de berichtgeving van L'Équipe, op basis van informatie van Le Parisien, werd Menthéour dinsdag opgepakt aan zijn woning in Parijs. De onderzoekers verzamelen momenteel verklaringen en andere elementen om het dossier verder te onderzoeken.





Menthéour heeft zich voor zover publiek bekend nog niet inhoudelijk uitgesproken over de beschuldigingen. De Franse autoriteiten hebben evenmin verdere details vrijgegeven over het verdere verloop van het onderzoek.

Onschuldpresumptie blijft gelden

Zoals in elk strafonderzoek geldt ook in deze zaak de onschuldpresumptie. Dat betekent dat de verdenkingen momenteel worden onderzocht en dat pas een rechter kan oordelen of er sprake is van schuld.

Het onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium. De komende dagen zal moeten blijken welke verdere gerechtelijke stappen de Franse autoriteiten ondernemen, maar de feiten waarvan de ex-renner verdacht wordt zijn bijzonder zwaar.