Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

Het wielrennen blijft maar innoveren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de wielen steeds meer af te stemmen op de wensen van de renners. Het is een evolutie die door Mathieu van der Poel zeker toegejuicht wordt.

Op zijn Instagrampagina geeft Van der Poel een update over de wielen waar hij een beroep op doet in de wielerwedstrijden. "Ik rijd nu al een tijdje op de nieuwe DURA-ACE-C50 wielen. Ik vind het spannend om te zien dat ze officieel worden voorgesteld", schrijft hij bij een filmpje van Shimano over de DURA-ACE wielen.

Shimano had ook al een filmpje geplaatst op de eigen Instagrampagina om de wielen te introduceren. "De nieuwe DURA-ACE wielen zijn samen ontworpen met WorldTour-atleten en professionele atleten", klinkt het. De doelstelling is om een ideale balans te bereiken tussen laag gewicht, aerodynamica en vastheid voor renners en rensters.

Zo zijn er voor elk type renner of rensters andere wielen. De klimmers doen best beroep op de C36. De C50 is er voor de allround prestatie. Iets voor Van der Poel dus, aangezien hij een allrounder pur sang is. De C60 wordt gebruikt door de sprinters. De C99/DISC is er om prestaties te leveren in het tijdrijden en in het triatlon.

Op de website van Shimano lezen we meer details over de verschillende sets wielen. De C50 die Van der Poel gebruikt heeft het voordeel een breed window te hebben om mee te presteren. Het is een wiel met 21 spaken, van spaaktype Aero Carbon, bij zowel voorwiel als achterwiel. De externe velgbreedte is 31 millimeter bij het voorwiel, 32 millimeter bij het achterwiel.