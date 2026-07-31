Analyse Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes
Foto: © photonews
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Zaterdag begint het grootste wielerfestival van de wereld opnieuw in Lausanne. Negen dagen lang gaan de beste vrouwen ter wereld strijden om het hoogste goed: de gele trui in Nice op 9 augustus. Wie zijn de favorieten en wat mogen we verwachten? We analyseren het voor u.

De Tour de France Femmes begint dit jaar niet in Frankrijk, maar in het Zwitserse Lausanne. Na een heuvelachtige en een vlakke rit op Zwitserse bodem trekt het peloton via Genève naar Frankrijk met aankomst op rit drie in Poligny.

Op dinsdag is er een (korte) tijdrit van 21 kilometer waar we de Marlen Reussers van deze wereld zullen zien strijden om de ritzege, maar het zwaartepunt komt daarna nog met onder meer de rit naar de Mont Ventoux op vrijdag en een loodzwaar slotweekend in en rond Nice.

Bijna 19.000 hoogtemeters moeten de rensters overwinnen tussen Lausanne en Nice

Over de negen dagen heen moeten de rensters bijna 20.000 hoogtemeters overwinnen. Daarmee wordt dit de zwaarste grote ronde ooit mogelijk. Temeer er geen rustdag is en het dus ook dit jaar negen dagen op een rij knallen wordt.

© photonews

Het zal dus een race worden waarbij de puncheurs en klimmers meer dan aan hun trekken zullen komen. Voor het puntenklassement kijken we dus misschien eerder naar Marianne Vos (en Lotte Kopecky?) dan naar Lorena Wiebes, die misschien maar drie echte kansen lijkt te krijgen om te winnen - al zijn er natuurlijk ook de tussensprinten waar veel punten op het spel staan.

Is Demi Vollering dit jaar meer dan vorig jaar klaar voor het duel?

De grootste vraag die we ons moeten stellen dit seizoen is misschien wel hoe klaar Demi Vollering is voor de strijd. Vorig jaar leek ze een beetje vermoeid en dat was er in de zware bergritten aan te zien. De kloof met winnares Pauline Ferrand-Prévot was bijna vier minuten.

En die Franse pocketklimster lijkt ook dit jaar in ieder geval klaar voor de strijd. Superscherp, hypergemotiveerd en ook bijzonder ontspannen: na de zege van vorig jaar lijkt niets meer te moeten voor Paupau. Door de tijdrit in het parcours kan het wel zijn dat ze misschien in de laatste drie dagen richting Ventoux met een achterstand(je) zal beginnen, maar dan nog: er zal gegoocheld worden met minuten. En wie houdt de Français dan tegen op de steile pentes van de Ventoux en in Nice?

En op televisie?

Opmerkelijk: enkel de vijfde en de negende (en laatste) etappe kunnen integraal op televisie komen, zo blijkt uit het omzendprogramma van de organisatie. Bij alle andere etappes kan er maximaal 2,5 uur per dag aan bod komen.

Op Sporza zijn we er dit weekend zaterdag en zondag en ook alle andere dagen behalve woensdag vanaf 15u45. Woensdag en de laatste zondag zal de programmatie vroeger beginnen. Ook bij Wielerkrant.be zal u niets van de actie moeten missen, want wij volgen de race tot in de puntjes op van Lausanne tot Nice, negen dagen lang.

ONZE STERREN:

**** Pauline Ferrand-Prévot
*** Demi Vollering - Paula Blasi
** Anna Van Der Breggen - Marlen Reusser - Katarzyna Niewiadoma
* Antonia Niedermaier - Cédrine Kerbaol - Kimberley Le Court - Niamh Fisher-Black

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