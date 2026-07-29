Van De Lie tot Seixas: dit zijn de transferbommen die elk moment kunnen vallen

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Van De Lie tot Seixas: dit zijn de transferbommen die elk moment kunnen vallen
Foto: © photonews
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Vanaf 1 augustus mogen WorldTour-ploegen officieel hun transfers bekendmaken. Achter de schermen is al maanden druk onderhandeld. Dit zijn de namen die de komende dagen en weken voor het meeste vuurwerk kunnen zorgen. Het gaat om transfergeruchten, niet om bevestigde deals.

Arnaud De Lie

Arnaud De Lie blijft een van de grootste blikvangers op de transfermarkt. Onze landgenoot rijdt momenteel voor Lotto-Intermarché, maar wordt al geruime tijd gelinkt aan Red Bull-BORA-hansgrohe. De Duitse topformatie zou in hem de ideale renner zien voor de Vlaamse klassiekers én sprintkoersen. Een akkoord is nog niet bevestigd, maar als De Lie effectief van ploeg verandert, zou dat een van de meest opvallende Belgische transfers van de voorbije jaren zijn.

Paul Seixas

Nog geen twintig jaar oud en nu al een van de grootste klimtalenten ter wereld. Paul Seixas brak dit seizoen helemaal door bij Decathlon CMA CGM Team en wordt door verschillende topteams gevolgd. Een onmiddellijke overstap lijkt niet de meest waarschijnlijke piste, maar ploegen als UAE Team Emirates XRG zouden zijn situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook een verbeterd contract bij zijn huidige werkgever behoort tot de mogelijkheden.

Laurens De Plus

Ook Laurens De Plus zou aan zijn laatste maanden bezig kunnen zijn bij Netcompany INEOS. De Belgische klimmer wordt al langer genoemd als mogelijke versterking voor Decathlon CMA CGM Team, waar hij een belangrijke rol zou kunnen opnemen als meesterknecht én ervaren kracht in het klassementswerk.

Pavel Sivakov

Pavel Sivakov rijdt momenteel voor UAE Team Emirates XRG, maar zou volgens verschillende geruchten kunnen kiezen voor een nieuw avontuur bij Decathlon CMA CGM Team. Daar zou hij meer vrijheid krijgen om zelf een klassement na te jagen, iets wat binnen zijn huidige ploeg moeilijker ligt.

Ben O'Connor

De Australiër Ben O'Connor is een van de speerpunten van Team Jayco AlUla, maar wordt eveneens genoemd bij Decathlon CMA CGM Team. Zijn ervaring in grote rondes maakt hem een aantrekkelijke versterking voor ploegen die mikken op een goed eindklassement.

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Felix Gall

Felix Gall maakte de voorbije seizoenen indruk als klimmer bij Decathlon CMA CGM Team. Volgens de geruchten zou Lidl-Trek hem graag binnenhalen om zijn grote rondekern verder uit te bouwen. Een transfer zou perfect passen binnen de ambities van de Amerikaanse formatie.

Kaden Groves

Kaden Groves blijft een van de meest gezochte sprinters in het peloton. De Australiër rijdt momenteel voor Alpecin-Premier Tech, maar wordt al maanden gelinkt aan Tudor Pro Cycling Team. De ambitieuze Zwitserse ploeg wil zich definitief tussen de wereldtop nestelen en ziet in Groves een absolute kopman.

Jarno Widar

Hoewel het geen klassieke transfer zou zijn, kan ook Jarno Widar voor een belangrijke aankondiging zorgen. Het Belgische klimtalent rijdt momenteel nog voor het Lotto Development Team, maar een promotie naar de WorldTour-ploeg van Lotto-Intermarché lijkt steeds dichterbij te komen. Lucien Van Impe noemde hem onlangs in Het Laatste Nieuws zelfs een potentiële Belgische Tourwinnaar van de toekomst.

Lennert Van Eetvelt

Ook Lennert Van Eetvelt zou deze transferzomer een van de hoofdrolspelers kunnen worden. De 25-jarige Belg rijdt momenteel voor Lotto-Intermarché, maar zijn naam circuleert al maanden op de transfermarkt. Zowel Soudal Quick-Step als NSN Cycling Team werden de voorbije maanden genoemd als mogelijke bestemmingen, terwijl andere bronnen zelfs melden dat een overstap naar NSN al helemaal rond zou zijn. Officiële bevestiging is er voorlopig echter nog niet, waardoor zijn dossier een van de spannendste blijft richting 1 augustus.

Transferzomer belooft spektakel

Vanaf 1 augustus kunnen ploegen eindelijk officieel uitpakken met hun nieuwe aanwinsten. Niet elk gerucht zal werkelijkheid worden, maar de transfermarkt lijkt opnieuw bijzonder levendig te worden. Vooral rond Arnaud De Lie, Derek Gee en Laurens De Plus wordt reikhalzend uitgekeken naar nieuws, terwijl ook de ontwikkeling van toptalent Paul Seixas en de verwachte promotie van Jarno Widar veel aandacht zullen krijgen.

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