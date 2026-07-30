Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Wout van Aert is helemaal terug. Onze landgenoot mocht bij zijn comeback in de Ronde van Denemarken meteen vieren. Dat was niet voor het eerst, want ook in 2018 was hij al eens de sterkste in de Deense rittenkoers. Tim Merlier en Stijn Steels halen herinneringen op.

Van Aert moest door een aanslepende elleboogblessure verstek laten gaan voor de Tour de France, maar hij liet het niet aan zijn hart komen. Onze landgenoot ging hard aan het trainen en verlegde het vizier al meteen op succes in de Vuelta. In de Ronde van Denemarken wil hij eerst nog het nodige koersritme opdoen.

Flashback naar 2018

In de eerste rit was het meteen raak voor Van Aert, een zege die ons terugbrengt naar 2018. In dat jaar won Van Aert in dienst van Veranda's Willems-Crelan de tweede rit in de Ronde van Denemarken. Hij schreef toen ook het eindklassement op zijn naam.

Van Aert was een van de kopmannen van zijn ploeg, maar reed ook in dienst van Tim Merlier. Die sprintte naar twee ritoverwinningen en haalt bij Het Nieuwsblad herinneringen op.  "Wout wist voordien al dat ik heel rap was – dat had hij gezien op training – maar tot dan toe was het er nog niet echt uitgekomen in koers."

Een toekomstige wereldster

"In Denemarken heeft hij de rol van lead-out op zich genomen en kwam het er ineens wel uit. Ik klopte rappe mannen als Max Kanter en Andrea Guardini. Het voelde alsof ik zijn vertrouwen eindelijk bevestigde", aldus Merlier.

Ook Stijn Steels was toen als ploegmaat actief in Denemarken. Hij zegt dat ze bij Véranda's Willems-Crelan - destijds vooral een crossploeg - na het sterke voorjaar van Van Aert beseften dat ze een toekomstige wereldster in de rangen hadden.

Lees ook... Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"

Van Aert wilde Merlier echt helpen

Merlier zag Van Aert alles uit de kast halen voor de ploeg, iets wat hij nog altijd doet. "Wout was toen al een echte ploegspeler. Hij wilde mij echt helpen", vertelt de sprinter.

Steels herinnert zich dan weer de uitstekende sfeer in de ploeg. "Elke avond bleven we lang aan tafel zitten. Eén keer zaten we zelfs tot laat ‘s avonds nog buiten een glas wijn te drinken", lijkt hij nog na te genieten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Veranda's Willems-Crelan
Tim Merlier
Wout Van Aert

Meer nieuws

Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"

Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"

10:15
KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

13:30
24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

15:00
Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

14:00
Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

13:00
Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

12:30
Uitstekend nieuws over Urska Zigart

Uitstekend nieuws over Urska Zigart

11:15
Pauline Ferrand-Prévot veegt controverse van tafel: "Ik weet wat ik gedaan heb"

Pauline Ferrand-Prévot veegt controverse van tafel: "Ik weet wat ik gedaan heb"

09:15
Mathieu van der Poel laat opnieuw monden openvallen: "Nog nooit meegemaakt"

Mathieu van der Poel laat opnieuw monden openvallen: "Nog nooit meegemaakt"

08:35
🎥 Wat een comeback: Wout van Aert wint meteen in de Ronde van Denemarken

🎥 Wat een comeback: Wout van Aert wint meteen in de Ronde van Denemarken

17:58
Sandrine Tas onthult haar duidelijke ambitie voor Tour de France Femmes-debuut

Sandrine Tas onthult haar duidelijke ambitie voor Tour de France Femmes-debuut

07:50
Van Impe is keihard over volgende Belgische Tourwinnaar: "Buiten hem hebben we niemand"

Van Impe is keihard over volgende Belgische Tourwinnaar: "Buiten hem hebben we niemand"

07:00
Van De Lie tot Seixas: dit zijn de transferbommen die elk moment kunnen vallen

Van De Lie tot Seixas: dit zijn de transferbommen die elk moment kunnen vallen

20:00
📷 “Voor altijd in ons hart”: Intens verdriet voor voormalig wielrenner en zijn vriendin

📷 “Voor altijd in ons hart”: Intens verdriet voor voormalig wielrenner en zijn vriendin

19:00
De overmacht van Pogacar breken? Renner doet opmerkelijk voorstel

De overmacht van Pogacar breken? Renner doet opmerkelijk voorstel

17:00
Mysterie opgelost? Dít zou Tim Merlier uit de Tour hebben gekegeld

Mysterie opgelost? Dít zou Tim Merlier uit de Tour hebben gekegeld

29/07
Bossuyt verrast met eerlijke uitspraak: "Ik krijg waarschijnlijk maar één kans"

Bossuyt verrast met eerlijke uitspraak: "Ik krijg waarschijnlijk maar één kans"

16:00
Geheim van de 'superkracht' van Remco na de Tour: "Dat is een heel raar gegeven"

Geheim van de 'superkracht' van Remco na de Tour: "Dat is een heel raar gegeven"

29/07
Het plan ligt helemaal klaar: zo klopt Evenepoel Pogacar op het WK

Het plan ligt helemaal klaar: zo klopt Evenepoel Pogacar op het WK

29/07
Bizar verhaal: Carapaz was fiets kwijt na Tour de France

Bizar verhaal: Carapaz was fiets kwijt na Tour de France

29/07
Roxanne Bertels breekt harten met emotionele boodschap aan Mathieu van der Poel

Roxanne Bertels breekt harten met emotionele boodschap aan Mathieu van der Poel

29/07
Evenepoel wint ook criterium van Roeselare, nadat koers even werd geneutraliseerd

Evenepoel wint ook criterium van Roeselare, nadat koers even werd geneutraliseerd

29/07
De nieuwe Pogačar? Deze 10 jonge wielertalenten kunnen de komende jaren de sport domineren

De nieuwe Pogačar? Deze 10 jonge wielertalenten kunnen de komende jaren de sport domineren

29/07
Tourorganisatie krijgt onverwachte kritiek na spektakel in Parijs

Tourorganisatie krijgt onverwachte kritiek na spektakel in Parijs

29/07
Nu al zeer emotionele Tour voor Justine Ghekiere: "Dat zal me extra vleugels geven"

Nu al zeer emotionele Tour voor Justine Ghekiere: "Dat zal me extra vleugels geven"

29/07
Lefevere, Naesen en groterondewinnaar fileren heden en toekomst Evenepoel: "Hij heeft ons ongelijk bewezen"

Lefevere, Naesen en groterondewinnaar fileren heden en toekomst Evenepoel: "Hij heeft ons ongelijk bewezen"

29/07
🎥 Waarom Van Aert voor zijn eerstvolgende kampioenschap meer favoriet is dan ooit tevoren

🎥 Waarom Van Aert voor zijn eerstvolgende kampioenschap meer favoriet is dan ooit tevoren

28/07
Greg LeMond deelt nog eens een ferme sneer uit na controversiële opmerking Lance Armstrong

Greg LeMond deelt nog eens een ferme sneer uit na controversiële opmerking Lance Armstrong

28/07
Grote terugkeer Ruben Van Gucht een feit: mogelijk stort hij zich nog uitgebreider op de wielersport

Grote terugkeer Ruben Van Gucht een feit: mogelijk stort hij zich nog uitgebreider op de wielersport

28/07
🎥 Vriendin Roxanne heeft toepasselijke reactie bij meeslepende, waanzinnige Van der Poel-video

🎥 Vriendin Roxanne heeft toepasselijke reactie bij meeslepende, waanzinnige Van der Poel-video

28/07
Nadat Bakelants een tipje van de sluier oplichtte: Van Aert neemt een belangrijke beslissing

Nadat Bakelants een tipje van de sluier oplichtte: Van Aert neemt een belangrijke beslissing

28/07
Van Aert is van iets in de wielerwereld zwaar geschrokken en vindt het absoluut niet kunnen

Van Aert is van iets in de wielerwereld zwaar geschrokken en vindt het absoluut niet kunnen

28/07
Hele wereld staat versteld: Philipsen en resem collega's halen alle superlatieven boven voor Van der Poel

Hele wereld staat versteld: Philipsen en resem collega's halen alle superlatieven boven voor Van der Poel

28/07
Analisten die niet elkaars vrienden zijn zeggen hetzelfde: "Van der Poel zoals Van Aert, deze man was dood"

Analisten die niet elkaars vrienden zijn zeggen hetzelfde: "Van der Poel zoals Van Aert, deze man was dood"

28/07
Dopingpraktijken afgestraft: ex-wielrenner, ooit Giro-ritwinnaar, voor maar liefst 20 jaar geschorst

Dopingpraktijken afgestraft: ex-wielrenner, ooit Giro-ritwinnaar, voor maar liefst 20 jaar geschorst

28/07
Evenepoel eist de status op die hem rechtmatig toebehoort, kleine tegenvaller voor Van der Poel

Evenepoel eist de status op die hem rechtmatig toebehoort, kleine tegenvaller voor Van der Poel

28/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Tim Merlier Jarno Widar Jose De Cauwer Eddy Merckx Oliver Naesen Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Lance Armstrong Thijs Zonneveld Arnaud De Lie Danilo Napolitano Van Eetvelt Lennert Jan Bakelants Daan Soete Lucien Van Impe Chris Horner

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved