Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"

Wout van Aert is helemaal terug. Onze landgenoot mocht bij zijn comeback in de Ronde van Denemarken meteen vieren. Dat was niet voor het eerst, want ook in 2018 was hij al eens de sterkste in de Deense rittenkoers. Tim Merlier en Stijn Steels halen herinneringen op.

Van Aert moest door een aanslepende elleboogblessure verstek laten gaan voor de Tour de France, maar hij liet het niet aan zijn hart komen. Onze landgenoot ging hard aan het trainen en verlegde het vizier al meteen op succes in de Vuelta. In de Ronde van Denemarken wil hij eerst nog het nodige koersritme opdoen.

Flashback naar 2018

In de eerste rit was het meteen raak voor Van Aert, een zege die ons terugbrengt naar 2018. In dat jaar won Van Aert in dienst van Veranda's Willems-Crelan de tweede rit in de Ronde van Denemarken. Hij schreef toen ook het eindklassement op zijn naam.

Van Aert was een van de kopmannen van zijn ploeg, maar reed ook in dienst van Tim Merlier. Die sprintte naar twee ritoverwinningen en haalt bij Het Nieuwsblad herinneringen op. "Wout wist voordien al dat ik heel rap was – dat had hij gezien op training – maar tot dan toe was het er nog niet echt uitgekomen in koers."

Een toekomstige wereldster

"In Denemarken heeft hij de rol van lead-out op zich genomen en kwam het er ineens wel uit. Ik klopte rappe mannen als Max Kanter en Andrea Guardini. Het voelde alsof ik zijn vertrouwen eindelijk bevestigde", aldus Merlier.

Ook Stijn Steels was toen als ploegmaat actief in Denemarken. Hij zegt dat ze bij Véranda's Willems-Crelan - destijds vooral een crossploeg - na het sterke voorjaar van Van Aert beseften dat ze een toekomstige wereldster in de rangen hadden.



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Van Aert wilde Merlier echt helpen

Merlier zag Van Aert alles uit de kast halen voor de ploeg, iets wat hij nog altijd doet. "Wout was toen al een echte ploegspeler. Hij wilde mij echt helpen", vertelt de sprinter.

Steels herinnert zich dan weer de uitstekende sfeer in de ploeg. "Elke avond bleven we lang aan tafel zitten. Eén keer zaten we zelfs tot laat ‘s avonds nog buiten een glas wijn te drinken", lijkt hij nog na te genieten.