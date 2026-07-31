Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech
Foto: © photonews
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Wout van Aert heeft weer iets nieuws meegemaakt: na een fotofinish 20 minuten na de koers uitgeroepen worden tot winnaar, terwijl eerst een concurrent aangeduid was als triomfator. Vooral de reactie van zijn concurrent had invloed op het gevoel bij Van Aert.

Bij Sporza en VTM NIEUWS gaf Van Aert toe dat hij zelf niet goed kon oordelen of Jensen Plowright hem nu net op tijd of net te laat passeerde. "Omdat hij zo zeker was, ging ik ervan uit dat ze het al hadden nagekeken. Omdat de anderen zo overtuigd waren, dacht ik: de jury heeft de beslissing al genomen, het zal wel duidelijker geweest zijn dan gedacht."

Van Aert twijfelde vanaf dan niet meer aan de uitkomst, tot hij de de foto te zien kreeg. Op de eerste foto was het verschil al niet echt duidelijk te zien. Op een scherpere foto bleek Van Aert toch een zucht sneller te zijn. Als opkomende man heb je vaak het gevoel dat je nog passeert, maar dat wil niet zeggen dat het ook voor de finishlijn gebeurt.

Van Aert maakte het zelf al eens mee

Van Aert heeft het natuurlijk ook al zelf meegemaakt: juichen wanneer je eigenlijk toch niet wint. Hij begrijpt ook wel dat Plowright dit deed, aangezien het over millimeters ging. Met meteen twee overwinningen gaat de Ronde van Denemarken in elk geval uitstekend voor Van Aert. Hij is dan ook tevreden dat het zo voorspoedig gaat.

De Ronde van Denemarken is overigens best een speciale koers voor Van Aert. Hij won de wedstrijd in 2018 en op het einde van die week ging hij met zijn ploeg met alle prijzen naar huis. Toen stond hij nog aan het begin van zijn wegcarrière. Hij was in voorbereiding op het EK in Glasgow, waar hij ook op het podium stond. 

Van Aert verwacht zware derde rit

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Van Aert werd in 2018 derde op het EK en in datzelfde jaar won hij naast het klassement ook de koninginnenrit in de Ronde van Denemarken. In de editie van 2026 verwacht hij zich aan een zware derde etappe, wat dan meteen ook opnieuw een goede test is voor hem. 

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