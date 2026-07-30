Mathieu van der Poel laat opnieuw monden openvallen: "Nog nooit meegemaakt"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Mathieu van der Poel laat opnieuw monden openvallen: "Nog nooit meegemaakt"
Foto: © photonews
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Mathieu van der Poel liet in de Tour de France nog maar eens zien wat voor een geweldige renner hij is. Het Nederlandse fenomeen won op indrukwekkende wijze twee ritten, waarbij vooral zijn overwinning in de slotetappe nog lang zal bijblijven. Niet alleen bij de fans, maar ook in het peloton.

Van der Poel kwam aanvankelijk moeizaam op gang in de Tour en kon Jasper Philipsen in de openingsweek niet aan een zege helpen. Alpecin-Premier Tech bleef met lege handen achter, tot in rit negen. 

Een ongeziene machtsontplooiing

Van der Poel trok mee in de aangekondigde vlucht en hield samen met drie andere renners stand tot aan de streep. In de sprint stond er uiteindelijk geen maat op de Nederlander, die zijn ploeg verloste.

In de slotrit op de Champs-Élysées zou Van der Poel opnieuw schitteren. Samen met Tadej Pogacar trok hij erop uit op de laatste passage op Montmartre.

De Sloveen moest in de laatste rechte lijn lossen en werd ingelopen. Van der Poel hield daarentegen wel stand en pakte na een ongeziene machtsontplooiing zijn tweede ritzege voor een aanstormend peloton. Het kwam hem uit alle hoeken op lof te staan van collega's en ook Marcel Kittel was lyrisch.

Marcel Kittel krijgt er nog steeds kippenvel van

"Wij zaten te springen toen we de laatste 400, 500 meter gingen kijken", vertelt de oud-renner bij de NOS. "Het was zo enorm spannend. Ik krijg weer kippenvel. Zoiets hebben wij nog nooit meegemaakt bij een Tourfinale op de Champs-Élysées, zo'n fantastisch spannende etappe."

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"Ik denk dat hij het vooral op karakter gedaan heeft. Hij gaf alles. En toen voelde hij die renners achter zich aankomen en toen ging hij nóg een keer staan, nóg een keer opnieuw aanzetten. Dat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt."

"En dat omschrijft alles wat Van der Poel is: hij geeft nooit op. Dat maakt voor hem deze overwinning ook zo bijzonder en ook voor ons als fans zo mooi", aldus Kittel.

Kittel won zelf twee keer op de Champs-Élysées

Kittel is niet de eerste de beste en weet waarover hij spreekt. De Duitser won in zijn carrière zelf veertien Tourritten en zegevierde twee keer op de Champs-Élysées.

Hij was er de sterkste in zowel 2013 als 2014 en kan de inspanning van Van der Poel dus uitstekend inschatten. Al werd er in die tijd niet over Montmartre gereden.

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