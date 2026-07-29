Bossuyt verrast met eerlijke uitspraak: "Ik krijg waarschijnlijk maar één kans"

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Bossuyt verrast met eerlijke uitspraak: "Ik krijg waarschijnlijk maar één kans"
Foto: © photonews
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Shari Bossuyt trekt met vertrouwen naar de Tour de France Femmes. De Belgische kampioene droomt van een ritzege, maar beseft dat de kansen schaars zullen zijn. Tegelijk wil ze vooral haar kopvrouw Kim Le Court zo goed mogelijk ondersteunen.

Belgisch kampioene met ambities

Voor Shari Bossuyt wordt de Tour de France Femmes een bijzondere editie. De 25-jarige West-Vlaamse van AG Insurance-Soudal rijdt voor het eerst een grote ronde in de Belgische driekleur en doet dat met de ambitie om opnieuw een rit te winnen. Na haar succes in de Vuelta hoopt ze ook in Frankrijk een hoofdrol te spelen.

"Het zou mooi zijn en is zeker het doel, maar het zal niet gemakkelijk zijn", vertelde Bossuyt tijdens het persmoment van AG Insurance-Soudal. Ze beseft dat de concurrentie bijzonder sterk is en dat de kansen voor de sprinters dit jaar beperkt zijn.

Eigen voorbereiding in de Vogezen

In tegenstelling tot een deel van haar ploeg koos Bossuyt niet voor een gezamenlijke hoogtestage. Ze werkte haar voorbereiding af in de Vogezen en kijkt daar met een goed gevoel op terug.

"Die is heel goed verlopen", zegt de Belgische kampioene. Tijdens die stage trok ze ook een dag naar de Tour de France voor mannen. Dat maakte indruk. "Heel mooi om te zien, want dan pas zie je wat de Tour betekent. Wat voor circus het eigenlijk is, met de karavaan die ervoor rijdt en al dat volk langs de kant." Die ervaring gaf haar nog meer zin om zelf aan de start van de Tour de France Femmes te verschijnen.

Sprintkansen zijn schaars

Bossuyt verwacht dat ze tijdens deze Tour wellicht maar één echte kans krijgt om voor de overwinning te sprinten. "Ik denk dat ik maar één kans ga krijgen", klinkt het realistisch. Daarmee verwijst ze vooral naar de tweede etappe, die op papier het meest geschikt lijkt voor de snelle vrouwen.

Toch ziet ze ook een voordeel in het zware parcours. "Ik ben op papier niet de snelste in een vlakke rit. Het is wel in mijn voordeel als de etappe iets lastiger is geweest. De snelle benen zijn dan al iets meer afgebot. Dan kom ik meer tot mijn recht." Dat opent perspectieven op een verrassing wanneer de pure sprinters onderweg al een deel van hun explosiviteit verliezen.

Eerst de ploeg, daarna de eigen kansen

Hoewel Bossuyt haar eigen ambities niet onder stoelen of banken steekt, blijft het ploegbelang vooropstaan. AG Insurance-Soudal trekt immers met Kim Le Court naar Frankrijk als uitgesproken kopvrouw voor het klassement.

"Dat is het grootste doel. Ik ben hier vooral in steun van haar", benadrukt Bossuyt. Pas wanneer de ploegsituatie het toelaat, zal ze haar eigen kans grijpen. Mocht die zich aandienen, dan wil de Belgische kampioene maar al te graag opnieuw een ritzege toevoegen aan haar palmares.

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