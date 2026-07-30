Van Impe is keihard over volgende Belgische Tourwinnaar: "Buiten hem hebben we niemand"

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Van Impe is keihard over volgende Belgische Tourwinnaar: "Buiten hem hebben we niemand"
Foto: © photonews
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Vijftig jaar na zijn Tourzege wacht België nog altijd op een nieuwe eindwinnaar van de Ronde van Frankrijk. Lucien Van Impe hoopt dat daar snel verandering in komt en schuift één jonge landgenoot nadrukkelijk naar voren als mogelijke opvolger.

Een voorspelling die nooit uitkwam

In 1996 sprak Lucien Van Impe met wielercommentator Michel Wuyts de hoop uit dat België binnen de tien jaar opnieuw een Tourwinnaar zou hebben. Die uitspraak is intussen dertig jaar oud en de deadline is al lang verstreken. Ook na een halve eeuw wachten blijft Van Impe de laatste Belg die het geel mee naar Parijs bracht.

Toch blijft de Tourwinnaar van 1976 geloven dat de opvolger eraan komt. "Ik zeg al jaren hetzelfde: de volgende Belgische Tourwinnaar is nu een jaar of 14, 15. Als je het wil en je begint er op die leeftijd voor te leven en te werken, dan kan het. Zo is het bij mij ook gegaan", zegt Van Impe in Het Laatste Nieuws.

Klimmers worden gemaakt

Volgens Van Impe draait het niet alleen om talent. Vooral de bereidheid om jarenlang hard te werken maakt volgens hem het verschil. "Klimmen kan je leren. Je moet er een beetje voor gemaakt zijn, maar als je er van jongs af aan op traint, kan je dat leren. Klimmen is afzien en afzien moet je leren", legt hij uit in hetzelfde gesprek.

Daarmee wijst de Belgische wielerlegende op een ontwikkeling die volgens hem al op jonge leeftijd moet beginnen. Wie de Tour wil winnen, moet niet alleen over uitzonderlijke fysieke kwaliteiten beschikken, maar ook jarenlang investeren in het verbeteren van zijn klimcapaciteiten.

Jarno Widar krijgt het vertrouwen

Op de vraag van Michel Wuyts of hij graag een opvolger zou zien, hoeft Van Impe niet lang na te denken. "Ja. Vorig jaar nog niet, maar 50 jaar is genoeg. Ik ben blij dat ik mijn jubileum heb gehaald, maar het is een mooi moment voor een opvolger."

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Ook over de naam van die mogelijke opvolger is hij opvallend duidelijk. "Voor mij is Jarno Widar een kanshebber. Ik volg die jongen een beetje. Geef hem in goede handen en hij kan de Tour winnen."

Weinig alternatieven

Van Impe ziet momenteel maar weinig Belgische renners met hetzelfde potentieel. "Ik zag ook iets in Cian Uijtdebroeks, maar de laatste tijd gaat het minder met hem. Anders hebben we geen kandidaten."

Daarmee legt de voormalige Tourwinnaar de lat hoog. België beschikt over sterke klassiekerrenners, sprinters en ronderenners, maar een echte kandidaat voor de eindzege in de Tour blijft voorlopig schaars. Volgens Van Impe rust de grootste hoop daarom op de schouders van de nog jonge Jarno Widar, die de komende jaren verder moet groeien richting de absolute wereldtop.

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