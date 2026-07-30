Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"
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Het was opnieuw duimen en vingers aflikken voor wielerfans tijdens de slotrit van de Tour de France. Mathieu van der Poel was de verdiende winnaar na een zinderende rit waarin Montmartre drie keer bedwongen moest worden. Niet iedereen is echter een even grote fan van het nieuwe format.

Terwijl de slotetappe van de Tour vroeger zo goed als altijd synoniem was met een massasprint, is dat sinds vorig jaar anders. Door de toevoeging van de Côte de la Butte Montmartre kreeg de laatste etappe veel meer spankracht en schoot ook het spektakelgehalte drastisch de lucht in. De fans zorgen op de passage ook nog eens voor een onvergetelijke sfeer.

Een ordinaire ouderwetse sprint op de Champs-Élysées

Vorig jaar was Wout van Aert de beste, nadat hij Tadej Pogacar uit het wiel geknald had op Montmartre. In 2026 ging de zege naar Mathieu van der Poel na een ontknoping voor de geschiedenisboeken. Kortom: de (meervoudige) passage op Montmartre lijkt een stevige aanwinst voor de Tour. Voormalig profrenster Roxanne Knetemann is echter nog steeds fan van het klassieke format.

"Ik heb ontzettend genoten van deze rit, maar je kan toch ook niet ontkennen dat de sprints op de Champs-Élysées met geen enkele andere sprintetappe te vergelijken zijn?", vertelt ze in de podcast In het Wiel.  "Ik vind de hele rit an sich zeker mooier en aantrekkelijker om naar te kijken, maar er is voor mij niks mooiers dan een ordinaire ouderwetse sprint op de Champs-Élysées."

Waarom moeten we elk jaar over Montmartre heen?

"Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?", vraagt Knetemann zich af. Waarom zou dat per se moeten? Waarom kun je niet zeggen we doen nu nog een jaar Montmartre, en daarna weer één of twee jaar nog een keer sprinten, en dan kunnen we misschien ook weer eens een tijdrit leggen in Parijs. Waarom zou dit altijd de slotetappe van de Tour moeten zijn?"


Volgens Knetemann herinneren heel veel mensen zich ook "die waanzinnig mooie sprints op de Champs-Élysées." Met dat laatste heeft ze zeker een punt, maar de Tour-organisatie heeft ook gezien wat voor een sfeer de passages over Montmartre sinds de Olympische Spelen van Parijs met zich meebrachten. Als we terugkeren naar een pure sprintersetappe, gaat die zinderende sfeer op de ondertussen iconische passage verloren. En dat zou toch zonde zijn.

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