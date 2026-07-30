Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"
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Wout van Aert is in stijl teruggekeerd in het peloton. Onze landgenoot mocht bij zijn rentree al meteen juichen in de Ronde van Denemarken. Dit is wat de kopman van Visma-Lease a Bike achteraf te zeggen had.

Van Aert forceerde op de beklimming van Mølleparken zelf de aansluiting bij de kopgroep. Op zo'n drie kilometer van de streep voegde hij zich bij de koplopers, waardoor hij plots uitzicht had op de ritzege.

Van Aert is tevreden over zijn explosiviteit

Van Aert werd in de sprint uitstekend gepiloteerd door ploegmaat Christophe Laporte. Onze landgenoot ging krachtig aan en gaf het niet meer uit handen. Hij haalde het voor Lukáš Kubis en Tim Torn Teutenberg. Het is een terugkeer in stijl voor Van Aert, die vertrouwen tankt voor de Vuelta.

Vooral de versnelling op Mølleparken richting de kopgroep was indrukwekkend. "Ik kende het bergje nog uit 2018, toen ik hier de eerste keer reed en me liet verrassen door de gaten die daar ontstonden. Zo wist ik dat vandaag al een kans was om het verschil te maken. Met de explosiviteit zit het goed", vertelde Van Aert achteraf bij Sporza.

Veel hectiek

"Het is natuurlijk supermooi om te winnen, want dat is altijd moeilijk. Het geeft veel voldoening om hier meteen te winnen", voegde hij toe. "Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar het was toch een pittige rit en pittige finale. Ik heb gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Daar hoef ik niet meer aan te twijfelen."

Van Aert raakte tijdens de wedstrijd betrokken bij een massale valpartij. Gelukkig zonder erg. "Het was een gevaarlijke zone met kans op waaiers en er was veel hectiek. Ik zat in het midden van het peloton waar ik geen kant op kon. Gelukkig kon ik min of meer rechtblijven."

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De Vuelta en het WK

De kop is eraf voor Van Aert, die tot zondag actief zal zijn in Denemarken. Hij draagt momenteel de leiderstrui en zal die proberen te verdedigen.

Daarna gaat het in één rechte lijn richting de Vuelta-start in Monaco op 22 augustus. In de Spaanse rittenkoers mikt Van Aert voluit op ritzeges. In september is het WK dan de volgende belangrijke afspraak.

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Wout Van Aert

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