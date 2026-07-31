📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws

Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws bekendgemaakt over de toekomst van Jarno Widar. Het Belgische klimtalent heeft zijn contract opengebroken en blijft nu tot eind 2028 aan boord. Daarmee onderstreept de ploeg opnieuw haar vertrouwen in de 20-jarige Belg.

Widar blijft langer trouw aan Lotto-Intermarché

Lotto-Intermarché blijft volop investeren in eigen talent. De ploeg maakte bekend dat Jarno Widar zijn contract heeft verlengd tot eind 2028. Dat is opmerkelijk, want de Belg lag sowieso nog vast tot en met 2027. Beide partijen kiezen er dus bewust voor om hun samenwerking nog verder uit te bouwen.

“Ik voel me heel goed bij Lotto-Intermarché. Dit is het team waar ik me heb ontwikkeld tot de renner die ik vandaag ben”, zegt Widar in een reactie van Lotto-Intermarché aan onze redactie. Volgens de jonge klimmer krijgt hij binnen de Belgische formatie alle kansen om verder te groeien, zowel op sportief als persoonlijk vlak.

Bliksemsnelle opmars van Belgisch klimtalent

Widar geldt al enkele jaren als een van de grootste klimtalenten van zijn generatie. Hij schreef geschiedenis als eerste Belg die de Giro Next Gen wist te winnen en voegde daar later nog twee eindzeges in de Giro della Valle d'Aosta aan toe.

Daarnaast won hij onder meer de Alpes Isère Tour, de Ronde de l'Isard, Luik-Bastenaken-Luik U23 en de Flèche Ardennaise. In 2025 kroonde hij zich bovendien tot Europees kampioen bij de beloften.

Dit seizoen zette Widar de stap naar het profpeloton. Na een knieblessure maakte hij indruk met een vierde plaats in de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland, waar alleen Tadej Pogačar, Lenny Martinez en één andere renner sneller waren. Binnenkort wacht met de Vuelta a España zijn eerste grote ronde.





Ploeg ziet bevestiging van haar aanpak

Sportief manager Kurt Van de Wouwer ziet de contractverlenging als een logisch gevolg van het traject dat beide partijen samen hebben afgelegd. "Jarno Widar heeft de voorbije seizoenen getoond en bewezen over een bijzonder potentieel te beschikken."

Volgens Van de Wouwer investeert Lotto-Intermarché niet alleen in talentvolle renners, maar ook in wetenschap, begeleiding, technologie en samenwerking met de Universiteit Gent. De ploeg wijst erop dat de voorbije vijf jaar liefst 33 renners vanuit de eigen opleiding de overstap maakten naar het profpeloton.

Grote ambities voor de komende jaren

Ook CEO Jean-François Bourlart benadrukt dat Widar perfect past binnen de langetermijnvisie van de ploeg. De Belgische formatie wil jonge renners stap voor stap laten doorgroeien naar de absolute top, zonder hen te snel onder druk te zetten.

Met zijn contract tot eind 2028 krijgt Widar alle tijd om die ontwikkeling voort te zetten. De komende maanden zullen vooral in het teken staan van zijn eerste Vuelta a España, waar de Belgische klimmer opnieuw een belangrijke stap in zijn veelbelovende carrière hoopt te zetten.