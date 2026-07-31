📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
📷 Lotto-Intermarché verrast met gigantisch contractnieuws
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws bekendgemaakt over de toekomst van Jarno Widar. Het Belgische klimtalent heeft zijn contract opengebroken en blijft nu tot eind 2028 aan boord. Daarmee onderstreept de ploeg opnieuw haar vertrouwen in de 20-jarige Belg.

Widar blijft langer trouw aan Lotto-Intermarché

Lotto-Intermarché blijft volop investeren in eigen talent. De ploeg maakte bekend dat Jarno Widar zijn contract heeft verlengd tot eind 2028. Dat is opmerkelijk, want de Belg lag sowieso nog vast tot en met 2027. Beide partijen kiezen er dus bewust voor om hun samenwerking nog verder uit te bouwen.

“Ik voel me heel goed bij Lotto-Intermarché. Dit is het team waar ik me heb ontwikkeld tot de renner die ik vandaag ben”, zegt Widar in een reactie van Lotto-Intermarché aan onze redactie. Volgens de jonge klimmer krijgt hij binnen de Belgische formatie alle kansen om verder te groeien, zowel op sportief als persoonlijk vlak.

Bliksemsnelle opmars van Belgisch klimtalent

Widar geldt al enkele jaren als een van de grootste klimtalenten van zijn generatie. Hij schreef geschiedenis als eerste Belg die de Giro Next Gen wist te winnen en voegde daar later nog twee eindzeges in de Giro della Valle d'Aosta aan toe.

Daarnaast won hij onder meer de Alpes Isère Tour, de Ronde de l'Isard, Luik-Bastenaken-Luik U23 en de Flèche Ardennaise. In 2025 kroonde hij zich bovendien tot Europees kampioen bij de beloften.

Dit seizoen zette Widar de stap naar het profpeloton. Na een knieblessure maakte hij indruk met een vierde plaats in de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland, waar alleen Tadej Pogačar, Lenny Martinez en één andere renner sneller waren. Binnenkort wacht met de Vuelta a España zijn eerste grote ronde.

Ploeg ziet bevestiging van haar aanpak

Sportief manager Kurt Van de Wouwer ziet de contractverlenging als een logisch gevolg van het traject dat beide partijen samen hebben afgelegd. "Jarno Widar heeft de voorbije seizoenen getoond en bewezen over een bijzonder potentieel te beschikken."

Volgens Van de Wouwer investeert Lotto-Intermarché niet alleen in talentvolle renners, maar ook in wetenschap, begeleiding, technologie en samenwerking met de Universiteit Gent. De ploeg wijst erop dat de voorbije vijf jaar liefst 33 renners vanuit de eigen opleiding de overstap maakten naar het profpeloton.

Grote ambities voor de komende jaren

Ook CEO Jean-François Bourlart benadrukt dat Widar perfect past binnen de langetermijnvisie van de ploeg. De Belgische formatie wil jonge renners stap voor stap laten doorgroeien naar de absolute top, zonder hen te snel onder druk te zetten.

Met zijn contract tot eind 2028 krijgt Widar alle tijd om die ontwikkeling voort te zetten. De komende maanden zullen vooral in het teken staan van zijn eerste Vuelta a España, waar de Belgische klimmer opnieuw een belangrijke stap in zijn veelbelovende carrière hoopt te zetten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jarno Widar

Meer nieuws

Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

Mikel Landa doet opvallende bekentenis bij Soudal Quick-Step

15:30
Red Bull-BORA-hansgrohe zorgt voor wel heel erg grote verrassing

Red Bull-BORA-hansgrohe zorgt voor wel heel erg grote verrassing

14:30
Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

Met de goedkeuring van Van der Poel: nieuwe wielen meer dan ooit afgestemd op wensen van renners

13:30
Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

13:00
Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig" Naast de fiets

Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig"

11:20
"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste" Analyse

"Fotofinish-zege meer dan terechte beloning: Van Aert geeft masterclass van jewelste"

10:20
Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

09:20
🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

🎥 Stressniveau Pogacar de hoogte in gejaagd door ... droom over Van der Poel

08:20
Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

Van Aert kon het ook thuis meemaken: ook fotofinish in Herentals, met Philipsen en Merlier in de hoofdrol

07:50
Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

Van Aert wijst na rollercoaster met fotofinish naar opmerkelijke reactie van renner Alpecin-Premier Tech

07:20
Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes Analyse

Negen dagen kletterend geweld: onze sterren voor de Tour de France Femmes

07:00
Bizarre taferelen na finishfoto met Wout van Aert in hoofdrol

Bizarre taferelen na finishfoto met Wout van Aert in hoofdrol

20:00
KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

KOERS LIVE 30/07: Vingegaard duikt op en heeft boodschap over Wout van Aert

19:00
Team trekt met Lotte Kopecky naar de Tour de France en voorspelt chaos

Team trekt met Lotte Kopecky naar de Tour de France en voorspelt chaos

18:00
Renner uit top-10 Tour de France trekt naar ... Lidl-Trek

Renner uit top-10 Tour de France trekt naar ... Lidl-Trek

17:00
Gaat het gebeuren? Organisatie Vuelta komt met stevige flirt

Gaat het gebeuren? Organisatie Vuelta komt met stevige flirt

30/07
24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

30/07
Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

30/07
Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

30/07
Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

Keiharde kritiek op slotetappe TDF: "Waarom moeten we nu elk jaar over Montmartre heen?"

30/07
Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"

Tim Merlier haalt mooie herinnering op aan Van Aert: "Hij wilde mij echt helpen"

30/07
Uitstekend nieuws over Urska Zigart

Uitstekend nieuws over Urska Zigart

30/07
Van Impe is keihard over volgende Belgische Tourwinnaar: "Buiten hem hebben we niemand"

Van Impe is keihard over volgende Belgische Tourwinnaar: "Buiten hem hebben we niemand"

30/07
Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"

Wout van Aert is tevreden over één bepaald iets na zege in Denemarken: "Daarmee zit het goed"

30/07
Pauline Ferrand-Prévot veegt controverse van tafel: "Ik weet wat ik gedaan heb"

Pauline Ferrand-Prévot veegt controverse van tafel: "Ik weet wat ik gedaan heb"

30/07
Mathieu van der Poel laat opnieuw monden openvallen: "Nog nooit meegemaakt"

Mathieu van der Poel laat opnieuw monden openvallen: "Nog nooit meegemaakt"

30/07
Sandrine Tas onthult haar duidelijke ambitie voor Tour de France Femmes-debuut

Sandrine Tas onthult haar duidelijke ambitie voor Tour de France Femmes-debuut

30/07
Van De Lie tot Seixas: dit zijn de transferbommen die elk moment kunnen vallen

Van De Lie tot Seixas: dit zijn de transferbommen die elk moment kunnen vallen

29/07
📷 “Voor altijd in ons hart”: Intens verdriet voor voormalig wielrenner en zijn vriendin

📷 “Voor altijd in ons hart”: Intens verdriet voor voormalig wielrenner en zijn vriendin

29/07
🎥 Wat een comeback: Wout van Aert wint meteen in de Ronde van Denemarken

🎥 Wat een comeback: Wout van Aert wint meteen in de Ronde van Denemarken

29/07
De overmacht van Pogacar breken? Renner doet opmerkelijk voorstel

De overmacht van Pogacar breken? Renner doet opmerkelijk voorstel

29/07
Bossuyt verrast met eerlijke uitspraak: "Ik krijg waarschijnlijk maar één kans"

Bossuyt verrast met eerlijke uitspraak: "Ik krijg waarschijnlijk maar één kans"

29/07
Geheim van de 'superkracht' van Remco na de Tour: "Dat is een heel raar gegeven"

Geheim van de 'superkracht' van Remco na de Tour: "Dat is een heel raar gegeven"

29/07
De nieuwe Pogačar? Deze 10 jonge wielertalenten kunnen de komende jaren de sport domineren

De nieuwe Pogačar? Deze 10 jonge wielertalenten kunnen de komende jaren de sport domineren

29/07
Het plan ligt helemaal klaar: zo klopt Evenepoel Pogacar op het WK

Het plan ligt helemaal klaar: zo klopt Evenepoel Pogacar op het WK

29/07
Bizar verhaal: Carapaz was fiets kwijt na Tour de France

Bizar verhaal: Carapaz was fiets kwijt na Tour de France

29/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Tim Merlier Jarno Widar Thibau Nys Oliver Naesen Lance Armstrong Sandrine Tas Greg Lemond Pauline Ferrand-Prévot Urska Zigart Justine Ghekiere Roxane Knetemann Jonas Vingegaard Rasmussen Philippe Gilbert Thibau Nys Richard Antonio Carapaz Montenegro Serge Pauwels

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved