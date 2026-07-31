Wout van Aert is niet te stoppen: drie op drie in Ronde van Denemarken

Wout van Aert blijft imponeren in de Ronde van Denemarken. De Belgische kopman van Visma | Lease a Bike won vrijdag ook de koninginnenrit en boekte zo zijn derde overwinning op rij. Daarmee onderstreept hij nog maar eens dat zijn vorm uitstekend is.

Van Aert zet concurrentie opnieuw op achterstand

Na zijn zeges in de eerste twee etappes was Wout van Aert ook in de koninginnenrit de sterkste. Op het lastige parcours rond Vejle maakte de Belg het verschil op de steile aankomst en rondde hij sterk ploegwerk overtuigend af. Zo staat hij na drie ritten op drie zeges en verstevigt hij zijn leidersplaats in het algemeen klassement.

Van Aert reed bijzonder attent en reageerde op elke aanval van zijn concurrenten. Toen het peloton op de slothelling uit elkaar viel, beschikte de Kempenaar nog over de meeste kracht om de overwinning veilig te stellen.

Hattrick

De overwinning is opnieuw een belangrijke opsteker voor de Belg. Na een voorjaar met hoogte- en dieptepunten lijkt hij opnieuw de renner die op alle terreinen kan uitblinken. Zijn explosiviteit, klimvermogen en sprint kwamen in Denemarken opnieuw perfect samen.

Voor Visma | Lease a Bike is de dominantie van Van Aert uitstekend nieuws. De ploeg ziet haar kopman met veel vertrouwen richting de volgende grote afspraken trekken. Bovendien toont de Belg dat hij niet alleen massasprints kan winnen, maar ook op lastige aankomsten het verschil weet te maken.

Door zijn derde ritzege op rij lijkt ook de eindoverwinning in de Deense rittenkoers steeds dichterbij te komen. Alleen een complete inzinking lijkt hem nog van de eindzege te kunnen houden.



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Vormcurve op het juiste moment

Met drie zeges in evenveel dagen stuurt Van Aert een duidelijk signaal naar zijn concurrenten. De Belg oogt fris, rijdt met vertrouwen en maakt opnieuw het verschil wanneer het moet. Dat belooft veel voor de wedstrijden die de komende weken op het programma staan.

De hattrick in Denemarken bewijst vooral dat Van Aert opnieuw een van de absolute smaakmakers van het internationale peloton is. Als hij deze vorm weet vast te houden, zullen nog heel wat overwinningen volgen.