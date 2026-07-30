Pauline Ferrand-Prévot veegt controverse van tafel: "Ik weet wat ik gedaan heb"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Pauline Ferrand-Prévot veegt controverse van tafel: "Ik weet wat ik gedaan heb"
Foto: © photonews
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Pauline Ferrand-Prévot start komend weekend als een van de grote favorieten aan de Tour de France Femmes. De 34-jarige Française is de titelverdedigster, nadat ze de Fransen vorig jaar in vervoering bracht. Dat ging toen wel gepaard met heisa.

Pauline Ferrand-Prévot zal dit jaar rugnummer 1 mogen opspelden. De Franse heldin veroverde vorig jaar de Tour de France Femmes door uit te pakken in de laatste twee ritten en zo alsnog voorbij Demi Vollering te gaan.

Ferrand-Prévot denkt dat het zeer interessante Tour wordt

Voor de editie van dit jaar ervaart ze naar eigen zeggen geen stress, weet Sporza. Ze leeft ontspannen toe naar de Tour en zal gewoon haar best doen. Ze voelt enkel opwinding en nieuwsgierigheid om te weten op welk punt ze staat.

Ze ziet ook verschillende zware etappes die de doorslag zouden kunnen geven. "Het wordt een zeer interessante Tour", zegt ze. "Je hebt veel ritten die minder zwaar lijken dan die etappe naar de Ventoux, maar meerdere etappes - ik denk aan rit 3 en 5 - zijn lastig."

Haar gewichtsverlies was een topic

Ferrand-Prévot heeft hard gewerkt aan de tijdrit en is ook op haar hoede voor de slotrit. Ze staat sinds haar zege in de Tour van vorig jaar wel droog. Dat komt omdat ze naar eigen zeggen niet mikte op overwinningen in andere koersen.

Ook voor de Tour van dit jaar heeft ze zich specifiek voorbereid. Vorig jaar focuste ze na het voorjaar op gewichtsverlies, wat haar succes in de Tour, maar ook kritiek opleverde. 

"Dat was wel een topic, hé", beseft ze. "Ik weet wat ik toen gedaan heb en het was voor één koers, niet voor altijd. In dat voorjaar was ik niet op mijn best en dat probeerde ik wel te zijn voor die Tour."

Ferrand-Prévot schermt zich af van de kritiek

"Je koersgewicht is dan belangrijk, denk aan de wattages per kilogram", gaat ze verder. "Maar daarmee vertel ik niets nieuws, hé. Ik heb gewoon geprobeerd om mijn job te doen en van die kritiek heb ik me zo goed als mogelijk afgeschermd."

Ferrand-Prévot heeft er een zo goed als identieke voorbereiding opzitten voor deze Tour. Met een tweede eindzege zou de kritiek nog wat meer verstommen en zou ze zich nog wat meer in de Franse wielerharten fietsen.

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