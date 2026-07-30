Sandrine Tas onthult haar duidelijke ambitie voor Tour de France Femmes-debuut

Sandrine Tas staat komend weekend voor een volgende stap in haar nog prille wielercarrière. De voormalige schaatster zal namelijk aan de start verschijnen van haar allereerste Tour de France Femmes. In de aanloop durft ze haar ambities uit te spreken.

Het verhaal van Sandrine Tas leest als een sprookje. Begin dit jaar pakte onze landgenote op de Winterspelen in Milaan en Cortina nipt naast een olympische medaille op de 5000 meter. Het scheelde amper 13 honderdsten of Tas was huiswaarts gekeerd met eremetaal.

Tas schitterde in de Ronde van Bretagne

Veel tijd om te treuren nam Tas niet, want ze bereidde zich meteen voor op de stap naar een professionele wielercarrière. Lotto Intermarché Ladies gaf haar een kans en van die beslissing zal het Belgische team nog geen spijt hebben.

Tas werd derde in de Simac Omloop der Kempen Ladies en negende in de GP Mazda Schelkens. Haar absolute doorbraak beleefde ze in de Ronde van Bretagne, waar ze meteen twee ritten op haar naam schreef en tweede werd in het eindklassement.

Ze bevestigde op het BK met een tweede plaats in de tijdrit en een derde plaats in de wegrit. In de Tour de France Femmes staat ze nu voor een nieuw hoofdstuk.





Tas ziet een kinderdroom in vervulling gaan

"Ik kijk er erg hard naar uit om de Tour te ontdekken", zegt ze over haar debuut bij Sporza. "Het is een beetje een kinderdroom. Na de eerste rit gaan we al wijzer zijn, het is natuurlijk wel een stap omhoog."

"Ik hoop in de vlakkere ritten bij de eerste groep te blijven en me te mengen in de sprint", spreekt ze haar doel uit. "Niet met de ambitie om te winnen, maar ik ga me wel proberen te tonen."

Tas mikte op de eerste twee etappes en de tijdrit

Ze heeft er enkele etappes uitgepikt. "De eerste twee ritten liggen me relatief goed, hetzelfde geldt voor de tijdrit. Ik heb goed verkend en hoop me te kunnen mengen."

Tas zag haar voorbereiding twee weken geleden wel verstoord door een val in de Baloise Tour. Ze moest opgeven, maar zegt dat er behalve wat gekneusde ribben niets aan de hand is. Ze trekt dus zo goed als op volle sterkte naar de Tour. Dat belooft.