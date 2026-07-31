Door Wuyts bekritiseerde ex-ploegleider kijkt ernaar met open mond, maar mist ook iets aan stunt Van der Poel

Denk niet dat iedereen in wielermiddens het goed met elkaar kan vinden. Over Mathieu van der Poel is iedereen het echter wel eens: zijn opgevoerde nummer in Parijs kan niet genoeg lof krijgen.

Cyrille Guimard, die vroeger als ploegleider de Tour gewonnen heeft, vond de onderneming van Pogacar en Van der Poel op de Champs-Élysées het hoogtepunt van de Tour van 2026. Dat zegt hij bij Cyclism'Actu. In moderne tijden worden ook allerlei data bijgehouden, maar Guimard blijft op dit vlak nu toch op zijn honger zitten.

Guimard looft het lactaat niveau dat Van der Poel kan bereiken, maar vindt het jammer dat dit niet gemeten werd bij Van der Poel in de minuten na de finish. Dat zou nog eens een cijfer zijn dat een extra dimensie toevoegt aan deze prestatie. In elk geval bewees Van der Poel weer dat hij dieper kan gaan dan andere renners, zoals Oliver Naesen ook al zei.

Guimard heeft boon voor Van der Poel en Pedersen

"Hij had deze eigenschap al ontwikkeld in het veldrijden en dit stelt hem in staat om een absoluut buitengewone prestatie te leveren", concludeert Guimard. De lof voor Van der Poel is absoluut terecht, maar de Fransman geeft ook toe dat hij een boon heeft voor de Nederlander. En ook voor bijvoorbeeld een renner als Mads Pedersen.

"Ze zijn gul met hun inzet. Ze koersen tenminste", prijst hij beide ritwinnaars uit de Tour de France van 2026. Zo komt Guimard ook zelf weer wat sympathieker over. Anderhalve week geleden kreeg hij nog een veeg uit de pan van Michel Wuyts omdat hij altijd de controverse op zou zoeken. Guimard was ooit de spilfiguur in een rel met Van Impe.

Van Impe won Tour pas na excuses aan Guimard

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Guimard beval tijdens die ruzie als ploegleider zelfs ploegmaats van Van Impe om niet voor de Belg te rijden. Uiteindelijk excuseerde Van Impe zich bij Guimard voor de verwijten die hij had gemaakt. Gelukkig maar, anders was de Tourzege van Lucien Van Impe in 1976 er misschien niet gekomen.