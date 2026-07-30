Uitstekend nieuws over Urska Zigart

Urska Zigart zag de voorbije weken hoe partner Tadej Pogacar zijn vijfde Tour de France won. Vanaf zaterdag is de Sloveense met AG Insurance Soudal zelf aan zet in de Tour de France Femmes. Ploegleidster Jolien D'hoore geeft tekst en uitleg over de paraatheid van Zigart.

Zigart liet dit seizoen al enkele mooie dingen zien. Ze werd elfde in de GP Féminin de Chambéry, maar kwam vooral goed uit de verf in de grote rondes. Zowel in de Vuelta als in de Giro was ze heel regelmatig en eindigde ze in de top tien. In de Vuelta werd ze zevende, in La Corsa Rosa achtste.

Zigart viel zwaar in Zwitserland

In juni liep het in de Ronde van Zwitserland echter grondig fout voor Zigart. Ze kwam zwaar ten val in de derde rit bij het binnenrijden van de stad Locarno en ging onderuit op een verkeersdrempel. In haar zog kwamen ook enkele andere rensters ten val.

Het verdict was zwaar voor Zigart, die een gebroken kaak overhield aan haar tuimelperte en een tijdje aan de kant stond. In de Tour de France Femmes zal ze haar rentree maken. Maar is ze volledig hersteld? Volgens ploegleidster Jolien D'Hoore alvast wel.

De schade bleef beperkt tot een gebroken kaak

"Dat ís ze", zegt onze landgenote bij Het Laatste Nieuws. "Uiteindelijk bleef de schade beperkt tot een gebroken kaak, die geen operatie vereiste en waarmee ze een week later alweer trainde. Het dwong haar wel een paar weken tot het nuttigen van vloeibare voeding, maar ze trok gewoon mee op hoogte, waardoor ze dus eigenlijk bijna niks verloor."

Zigart zal in dienst rijden van kopvrouw Kimberley Le Court-Pienaar. Die reed vorig jaar lang in het geel. "Ook Urska kijkt ernaar uit zo’n grote ronde eens als knecht te rijden. Ik denk dat ze daar nóg meer voldoening uithaalt dan dat ze haar eigen kans zou mogen gaan."





Vorig jaar was Zigart niet van de partij in de Tour, maar dit jaar mag ze zich dus wel tonen op Franse bodem.