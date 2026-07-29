Geheim van de 'superkracht' van Remco na de Tour: "Dat is een heel raar gegeven"

Remco Evenepoel stond zondag nog op het Tourpodium in Parijs, maar richt zijn vizier nu al op de Clásica San Sebastián. Volgens bondscoach Serge Pauwels is dat de ideale stap richting het WK en hoeft niemand te twijfelen aan zijn kansen.

Geen vakantie, maar meteen weer koers

Waar veel renners na de Tour de France enkele dagen volledig de stekker eruit trekken, kiest Remco Evenepoel voor een andere aanpak. Nauwelijks een week na zijn podiumplaats in Parijs verschijnt hij alweer aan de start van de Clásica San Sebastián, een wedstrijd die hij al drie keer wist te winnen.

Volgens bondscoach Serge Pauwels is die keuze allesbehalve toevallig. "Want omdat je zaterdag al moet koersen, kan je je niet laten gaan", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Er zullen deze week uiteraard momenten van ontspanning zijn bij Remco en hij zal al wel eens iets gaan eten, maar toch blijft die koers van zaterdag in het achterhoofd zitten."

Die aanpak moet ervoor zorgen dat Evenepoel zijn fysieke conditie behoudt en tegelijk de overgang maakt naar de volgende grote doelen van het seizoen.

Ideale brug richting het WK

Voor Pauwels is de Spaanse klassieker veel meer dan zomaar een extra wedstrijd op de kalender. Ze vormt volgens hem een perfecte schakel richting de wereldkampioenschappen in Montréal.

"Zo kom je toch weer een weekje dichter bij het WK in Montréal en blijft hij in zijn focus. Daarna kan hij even rust nemen en kruipt hij weer in zijn bubbel om toe te leven naar het najaar", legt de bondscoach uit.



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Door meteen opnieuw te koersen blijft het wedstrijdritme behouden, zonder dat Evenepoel na de Tour in een mentale of fysieke leegte terechtkomt.

Supercompensatie als geheim wapen

Op papier lijkt het opmerkelijk dat een renner amper vijf dagen na drie loodzware Tourweken alweer top zou kunnen presteren. Pauwels ziet daar echter geen enkel probleem in.

"Heel realistisch", klinkt het overtuigend. "En dat komt door de supercompensatie die je krijgt, maar dat is echt een héél raar gegeven."

Hij verwijst daarbij naar zijn eigen ervaring als profrenner. Na de Tour van 2016 voelde hij zich compleet leeg en kreeg hij op training nauwelijks de pedalen rond. Toch veranderde dat gevoel plots.

"De vrijdag begon het op training beter te draaien en zaterdag in koers had ik echt power in de benen. Dat zal bij Remco ook het geval zijn."

Evenepoel is dé topfavoriet

Pauwels twijfelt dan ook geen seconde aan de kansen van de Belgische olympische kampioen. De combinatie van zijn uitstekende Tourvorm en de zogenaamde supercompensatie maakt hem volgens de bondscoach de uitgesproken favoriet. "Voor mij is hij de topfavoriet zaterdag", besluit Pauwels.

Dat Evenepoel de Clásica San Sebastián al drie keer won, sterkt alleen maar het vertrouwen. Als hij opnieuw toeslaat, zet hij niet alleen een unieke prestatie neer, maar trekt hij ook met een extra dosis vertrouwen richting het slot van het seizoen en de wereldkampioenschappen.