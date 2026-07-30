Gaat het gebeuren? Organisatie Vuelta komt met stevige flirt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Gaat het gebeuren? Organisatie Vuelta komt met stevige flirt
Foto: © photonews
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Komt Tadej Pogacar voor het eerst sinds 2019 nog eens aan de start van de Vuelta a Espana? De geruchtenmolen is volop aan het draaien, maar tot op heden is er nog geen zekerheid. Niet in negatieve zin, niet in positieve zin. De organisatie zelf lijkt er wel op te hopen.

"De zomer wordt interessant." Met die boodschap op een bericht op X heeft de organisatie van de Vuelta de flirt met Tadej Pogacar nog wat verder de hoogte in weten te stuwen. "Het kan ja zijn, en het kan neen zijn", wordt er ook een bekende voetbalcoach bijgehaald in het bericht.

Daarmee wordt eens te meer duidelijk dat Tadej Pogacar misschien wel eens aan de start zou kunnen staan van de Vuelta binnen drie weken, al is daar tot op heden nog geen zekerheid over. Zelf heeft de Sloveen nog geen duidelijkheid gegeven.

Tadej Pogacar wil de leegtes op zijn palmares opvullen

Na de Tour de France gaf hij aan dat hij vooral eerst wat wilde uitrusten na een zware drie weken en zich nog niet fris genoeg voelde om aan de Vuelta te denken, maar dat het binnen een paar weken helemaal anders zou kunnen zijn. Het lijkt er dus op dat ze niet al te snel gaan beslissen bij UAE Team Emirates.

Het is al sinds 2019 geleden dat Pogacar nog eens de Vuelta reed. Toen werd het zijn doorbraak met drie etappezeges en een derde plaats in het eindklassement. De Sloveen zal graag ooit eens een eindzege in de Vuelta op zijn naam schrijven, zoveel is duidelijk.

Belgen en andere favorieten die van start gaan in de Vuelta

Ondertussen zijn ook nog een aantal andere namen naar buiten gekomen van mensen die de Vuelta a Espana zullen rijden. Voor het eindklassement zien we namen opduiken als Primoz Roglic, Mattias Skjelmose, João Almeida, Mikel Landa, Felix Gall en Enric Mas.

Ook Cian Uijtdebroeks zou volgens sommige bronnen meerijden in de Vuelta, nadat de Tour de France snel op een enorme sisser afliep. PCS heeft alvast heel wat namen op de (voorlopige) startlijst gezet voor de Vuelta a Espana. En ook Thibau Nys zal er zijn - en niet om te tennissen.

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