Hiermee maakt Mathieu Van der Poel keer op keer het verschil: "Zijn grote kwaliteit"

Mathieu van der Poel voerde in de slotetappe van de Tour de France een ongezien kunststukje op. De Nederlander bleef alleen uit de greep van een losgeslagen peloton en moest enorm diep gaan. Volgens Oliver Naesen maakt Van der Poel zo het verschil tegenover andere renners.

Van der Poel ging er op de laatste passage op Montmartre vandoor met Tadej Pogacar. De Sloveen moest in het absolute slot lossen, maar Van der Poel had in de laatste rechte lijn nog iets in de tank zitten. Met indrukwekkende krachtige halen haalde hij het nog net voor ploegmaat Jasper Philipsen en de rest van het pak.

De grote kwaliteit van Mathieu van der Poel

Van der Poel was duidelijk diep moeten gaan en zeeg na de finish neer op de grond. Dat zag ook Oliver Naesen bij de HLN Wielerpodcast. Onze landgenoot moet het antwoord schuldig blijven op de vraag wat er voor nodig is om zo'n inspanning te kunnen leveren. "Ik zou het niet weten. Dat is de grote kwaliteit van Mathieu van der Poel: hij kan zoveel dieper gaan dan de rest."

"Ik vraag het vaak aan onze trainers of vermeld het ook thuis eens, omdat ik ook zo graag zo diep zou kunnen gaan. Het is een vaatje dat bij het merendeel van de renners onaangesproken blijft. Dat je echt zo moet gaan liggen na de finish..."

Van een andere orde

Naesen zag Van der Poel in het verleden al gelijkaardige inspanningen leveren. "Ik heb Van der Poel zien doen op de Mûr-de-Bretagne en na de Amstel Gold Race die hij won in 2019, maar dit was nog wel van een andere orde. Voor ons en voor de tv-kijkers was het ongelooflijk."

Van der Poel deed met zijn inspanning in de slotetappe opnieuw heel wat monden openvallen. We hebben ondertussen al heel wat straffe dingen gezien van de Nederlander op de fiets, maar hij blijft ons en - ook Naesen - keer op keer verrassen.



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