Bizarre taferelen na finishfoto met Wout van Aert in hoofdrol

De massasprint in de Ronde van Denemarken is een prooi geworden voor Wout van Aert. Maar dat had wel heel veel voeten in de aarde. Het duurde twintig minuten tot het resultaat omgedraaid werd. En dus baalde Jensen Plowright als een stekker. Het relaas van een opmerkelijke etappe.

183 kilometer was het bollen in etappe twee van de Ronde van Denemarken tussen Glyngøre en Skive. Uiteindelijk werd het een massasprint met een dikke honderd mensen, na een stevige etappe met meer dan duizend hoogtemeters.

Onderweg probeerden de stevige Noren van Uno-X er een heel harde race van te maken. Dat leek te lukken, want even werd de boel op waaiers getrokken. Alles kwam echter nog samen en dus leken we op weg naar een koers zonder al te veel geschiedenis.

Jensen Plowright werd (even) uitgeroepen tot winnaar

De sprint was dan weer wel héél spannend. In de voorbeschouwing gaven we Jensen Plowright één sterretje, maar hij had er drie verdiend. En een klein halfuur lang leken er dat vier te zijn, want hij werd na een millimetersprint zelfs uitgeroepen tot winnaar.

As close as it gets 👀



The closest of calls saw the initial result overturned, with Wout van Aert ultimately awarded victory on Stage 2 of the Tour of Denmark. 🫣 pic.twitter.com/D7NUdXVmXJ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 30, 2026

Waarop Plowright ook interviews ging geven aan de pers, waarin hij heel tevreden was. Om later op zijn stappen te moeten terugkomen, toen de jury alsnog Wout van Aert op basis van beelden van de finishfoto de overwinning gaf.



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Wout van Aert en Jensen Plowright reageren na erg spannende sprint en finishfoto

Wout van Aert had zelf meteen door dat het spannend zou zijn, maar had zich in eerste instantie neergelegd bij de nederlaag. En daarna kreeg hij terwijl hij aan het wachten was in de mixed zone dan toch nog het goede nieuws, een speciale ervaring voor hem.

En de 'verliezer' van de dag? Die was even blij, maar gaf daarna wel ootmoedig toe dat hij had verloren: "Ik kwam snel en ik dacht dat ik Wout en de zege had, maar de foto liegt niet", sakkerde hij na de race toch een beetje over de gemiste kans.