24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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24-jarig toptalent met verleden bij Visma - Lease a Bike levert contract in en stopt per direct met koersen
Foto: © photonews
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Kim Cadzow leek op weg naar een grootse carrière een paar jaar geleden, maar het is er nooit helemaal uitgekomen. En nu heeft de 24-jarige renster beslist om per direct te stoppen met wielrennen. Ze heeft haar contract laten stopzetten en stopt er dus definitief mee.

Kim Cadzow heeft met onmiddellijke ingang besloten een punt te zetten achter haar wielercarrière. De 24-jarige Nieuw-Zeelandse leverde haar contract bij EF Education-Oatly in en stopt dus per direct met koersen op het hoogste niveau.

In 2023 was ze nog actief voor Visma - Lease a Bike en leek haar carrière hoge vluchten te kunnen nemen, maar het is er nooit helemaal uitgekomen. Het lijkt er op dat Zottegem - Strijpen in juli 2025 haar laatste koers op het hoogste niveau op de weg zal zijn geweest, althans volgens ProCyclingStats.

Kim Cadzow neemt afscheid van het wielrennen

"Ik heb besloten een punt te zetten achter mijn carrière als profwielrenner. Ik voel me niet oud genoeg om te zeggen dat ik 'met pensioen' ben, maar ik kan wel zeggen dat ik niet meer zal terugkeren. Ik heb allerlei scenario's in mijn hoofd afgespeeld – zoals me alleen nog op tijdritten richten – en ik heb het geluk gehad dat ik korte tijd deel mocht uitmaken van de Nieuw-Zeelandse baanploeg."

"Maar het fietsen gaf me niet langer een gelukkig gevoel; het voelde elke dag meer als een straf. Ik hou van sport – het is mijn leven – en ik wilde nooit stoppen met een hekel eraan te hebben. Hoewel mijn carrière kort was, was het feit dat ik pas op mijn negentiende begon met wielrennen en drie jaar later al op de Olympische Spelen stond, meer dan ik ooit had kunnen dromen."

"Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dank aan iedereen die me heeft gesteund en deel uitmaakte van mijn reis: coaches, ploeggenoten, familie, vrienden, sponsors en Nieuw-Zeeland. Niets gaat boven het dragen van de varen op mijn rug", aldus Cadzow via de sociale media op haar eigen Instagram-profiel.

Ze had ook nog een boodschap voor de jonkies: "En tegen alle jonge renners: koester je vrienden en houd je familie nog dichter bij je. Bouw een kring van steun om je heen en leun op hen, want als je stopt, zijn zij degenen die aan je zijde staan."

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