Naast de fiets Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Anna Eikendal, vriendin van Thibau Nys, krijgt grote complimenten: "Ze is gewoon geweldig"
Foto: © photonews
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Achter een sterke renner staat meestal ook een sterke vrouw. Zo kan Thibau Nys rekenen op de steun van vriendin Anna Eikendal. Naast rennersvrouw zijn heeft ze overigens nog veel meer in haar mars.

Thibau Nys zien we morgen in actie komen in de Clasica San Sebastian en later ook in de Vuelta. Terwijl haar partner in Spanje op zoek gaat naar sportieve successen, houdt vriendin Anna zich druk bezig. Zij heeft immers ook een eigen verregaande interesse in fitheid en het onderhouden van de spieren. Anna is lerares pilates.

De wederhelft van Thibau Nys is hier blijkbaar uitstekend in. Het is niet de eerste keer dat ze complimenten krijgt op sociale media. Deze keer komen de woorden van het Instagram-account Melysora, een buitenlandse content creator. Het respect dat Anna door het uitvoeren van haar werk afdwingt is welverdiend en ligt niet voor de hand.

Vriendin Thibau Nys geprezen als pilatesinstructeur

"Als je in Leuven bent en de best mogelijke pilatesinstructeur zoekt: Anna Eikendal is gewoon geweldig", lezen we via de Instagram Stories van Melysora. "Door haar energie kijk ik echt uit naar elke les. Ook al doet ze ons elke keer zwaar afzien!" Tegelijkertijd krijgen we beelden te zien van Anna die tijdens deze les haar instructies geeft.

De mooie woorden doen uiteraard deugd: Anna deelt ze dan ook graag via haar eigen Instagram Stories. Ze heeft duidelijk helemaal haar draai gevonden in Leuven, waar zij en Thibau ook een appartement hebben. Hopelijk kan het Thibau ook motiveren dat alles zo goed gaat voor zijn vriendin en kan hij sterke prestaties leveren op Spaanse bodem. 

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