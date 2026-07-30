Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Hoe Thibau Nys ook ... tennisser had kunnen zijn
Foto: © photonews
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Thibau Nys maakt ondertussen grote sier als veldrijder en als renner op de weg, maar het had ook zomaar helemaal anders kunnen lopen. Zo stond hij als jonge kerel vaak op een tennisveld en ook daar had hij wel het nodige talent.

Het Sport park Tessenderlo, ergens diep in Limburg. Daar speelde Thibau Nys als jonge kerel de nodige tenniswedstrijden en tennistrainingen. Uiteindelijk koos de zoon van Sven Nys voor het wielrennen en het veldrijden, maar het had dus helemaal anders kunnen lopen.

"Dit waren de tennisvelden waar ooit mijn zoon dacht carrière te maken in de tennissport. Hij heeft hier ooit zijn opleiding gekregen en was een van de talenten die ze wilden klaarstomen, maar uiteindelijk is hij toch afgehaakt", aldus Sven Nys er ooit over toen de velden in beeld kwamen tijdens de Renewi Tour.

Thibau Nys verkoos het wielrennen boven het tennis

"We kwamen drie-vier keer per week met de wagen naar hier, vooral de mama. Het was zelf met vrijaf op school nemen om te kunnen komen tennissen. Het is wel al eens gezegd geweest, maar toen was hij nog heel jong. Dat was zijn droom in de eerste fase, om tennisser te worden."

Waarop Nys ook nog een ontboezeming in petto had: "Of hij linkshandig of rechtshandig is? Dat weet ik eigenlijk zelfs niet." Maar dat het tennis ook een microbe was die de jonge Nys te pakken had, zoveel is zeker. Al leidt dat niet langer tot een klassement.

Wat kan Thibau Nys uiteindelijk niet?

Op Tennisstats en op Tennis Vlaanderen is er van Thibau Nys ondertussen geen sprake (meer). De jongeling koos vrij snel voor het koersen, net zoals vader Sven. En dat gaat hem uiteraard ook heel erg goed af, al kreeg zijn ontwikkeling dit seizoen een kleine terugslag door een blessure.

Dit weekend zien we Nys normaliter aan de start van San Sebastian, daarna gaat de voorbereiding verder richting de Vuelta die binnen drie weken op 22 augustus zal beginnen. Op het afgelopen Belgisch Kampioenschap toonde Nys al veel tekenen van beterschap, in Spanje kan hij de volgende stap zetten.

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Thibau Nys
Thibau Nys

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