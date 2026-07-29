📷 “Voor altijd in ons hart”: Intens verdriet voor voormalig wielrenner en zijn vriendin

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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📷 “Voor altijd in ons hart”: Intens verdriet voor voormalig wielrenner en zijn vriendin
Foto: © photonews
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Verdrietig nieuws voor voormalig wielrenner Thomas Dekker en zijn partner Debby van Adrichem. Het koppel heeft via Instagram bekendgemaakt dat ze hun ongeboren kindje zijn verloren. De emotionele boodschap zorgt voor veel steunbetuigingen.

Thomas Dekker deelt hartverscheurend nieuws

Thomas Dekker en zijn vriendin Debby van Adrichem beleven een bijzonder moeilijke periode. Via Instagram maakten ze bekend dat hun ongeboren kindje is overleden. Het meisje zou de naam Sammi krijgen en was het tweede gezamenlijke kindje van het koppel.

In een emotionele boodschap namen ze afscheid van hun dochter. "Lieve Sammi, we hebben je moeten laten gaan. Je was nog zo klein en toch al een mensje. Als een vlindertje vloog je bij ons vandaan. Je bent voor altijd in ons hart", schreven Dekker en Van Adrichem op Instagram.

De aangrijpende woorden werden massaal gedeeld en lokten al snel tal van steunbetuigingen uit van vrienden, volgers en bekende gezichten uit de sportwereld.

Gezin kreeg vorig jaar eerste zoontje

Het verdriet is extra groot omdat het gezin zich verheugde op de komst van een nieuw gezinslid. Vorig jaar werden Thomas Dekker en Debby van Adrichem voor het eerst samen ouders van zoontje Loet.

Na diens geboorte vertelde Dekker openhartig hoe ingrijpend het vaderschap voor hem was. "Ik heb altijd al geweten dat ik kinderen wilde, maar alle clichés zijn waar: het is heel bijzonder", zei hij destijds.

Naast Loet maakt ook de dochter uit een eerdere relatie van Van Adrichem deel uit van het gezin. De komst van Sammi zou het gezin verder uitbreiden, maar die droom is nu op tragische wijze uiteengespat.

Veel steun na emotionele bekendmaking

Het nieuws zorgde voor veel medeleven op sociale media. Onder de Instagram-post verschenen honderden reacties waarin mensen het koppel een hart onder de riem steken en hen veel kracht wensen bij het verwerken van het verlies.

Zwangerschapsverlies blijft voor veel gezinnen een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. Toch kiezen steeds meer ouders ervoor om hun verhaal te delen. Daarmee willen ze niet alleen hun verdriet een plaats geven, maar ook het taboe rond het verlies van een ongeboren kindje helpen doorbreken.

Privacy en tijd om te rouwen

Thomas Dekker en Debby van Adrichem deelden hun verdriet op een zeer persoonlijke manier, maar gingen verder niet in op de omstandigheden van het verlies. Dat is een keuze die veel ouders maken in deze moeilijke periode.

Voorlopig lijkt het koppel zich vooral te willen richten op het verwerken van dit immense verdriet, omringd door familie en vrienden. De vele steunbetuigingen tonen hoe groot het medeleven is voor het gezin, dat afscheid moest nemen van een kindje waarop met zoveel liefde werd gewacht.

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