De overmacht van Pogacar breken? Renner doet opmerkelijk voorstel

Hoe stop je de dominantie van Tadej Pogačar en UAE Team Emirates-XRG? Volgens Bauke Mollema hoeft het antwoord niet bij de renners gezocht te worden, maar in het reglement. De Nederlander lanceert een opvallend voorstel om de Tour spannender te maken.

Mollema ziet één oplossing tegen de overmacht

Na opnieuw een dominante Tour de France van Tadej Pogačar klinkt steeds vaker de vraag hoe de concurrentie de Sloveen nog kan verslaan. Oud-Tourrenner Bauke Mollema denkt dat niet de renners, maar de wedstrijdorganisatie moet ingrijpen.

In zijn column voor het Nederlandse Dagblad van het Noorden, pleit de Lidl-Trek-renner voor een opvallende hervorming. "Ik zie wel wat in kleinere ploegen, om de spanning groter te maken en wat aan de overmacht van UAE te doen", vertelt hij.

Slechts zes renners per ploeg

Momenteel starten WorldTour-ploegen met acht renners in de Tour de France. Mollema wil dat aantal terugbrengen naar zes. "Ploegen van maar zes man in de Tour, dat zou ik wel willen zien. Wie laten ze dan thuis?", vraagt hij zich af.

Volgens de Nederlander zou ook Pogačar daardoor minder goed beschermd worden. "Pogačar moet ook twee man mee voor op het vlakke. Ze moeten dan echt keuzes maken en kunnen het nooit meer zo controleren."

Volgens Mollema zou UAE Team Emirates-XRG veel kwetsbaarder worden wanneer een ploeg minder knechten kan inzetten en bovendien te maken krijgt met ziekte of valpartijen.



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Minder renners, meer spektakel?

Het voorstel draait niet alleen om de strijd tegen Pogačar. Mollema ziet ook voordelen voor het koersverloop en de veiligheid.

Hij verwijst naar de Ronde van Romandië, waar het peloton dit jaar uitzonderlijk kleiner was. "Dat zorgde voor een heel andere dynamiek. Ik heb de hele week geen valpartij gezien. Dat was echt heerlijk koersen."

Een kleiner peloton zou volgens hem voor minder controle, meer aanvallen en een aantrekkelijkere wedstrijd zorgen. Bovendien zouden extra wildcardploegen kunnen deelnemen, waardoor ook kleinere teams meer kansen krijgen.

Niet iedereen zal overtuigd zijn

Het idee van kleinere ploegen is overigens niet nieuw. Enkele jaren geleden pleitten ook andere profrenners al voor minder renners per team om de koers minder voorspelbaar te maken.

Of de Tourorganisatie of de UCI ooit bereid zullen zijn om zo'n ingrijpende wijziging door te voeren, is voorlopig nog maar de vraag. Maar één ding is duidelijk: na de nieuwe machtsgreep van Pogačar zoeken steeds meer kenners naar manieren om de Tour opnieuw spannender te maken. Mollema gelooft alvast dat de oplossing niet alleen bij de concurrenten ligt, maar ook bij de regels van de koers.