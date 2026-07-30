Team trekt met Lotte Kopecky naar de Tour de France en voorspelt chaos

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Team trekt met Lotte Kopecky naar de Tour de France en voorspelt chaos
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De selectie voor de Tour de France is gemaakt door Team SD Worx-Protime. En Lotte Kopecky is het laatste puzzelstukje geworden in een zeer interessante puzzel. Het team mikt hoog en durft ook meteen chaos te voorspellen.

Team SD Worx-Protime trekt met Mischa Bredewold, Valentina Cavallar, Elena Cecchini, Lotte Kopecky, Anna van der Breggen, Nienke Vinke en Lorena Wiebes naar de Tour de France Femmes avec Zwift. Een zeer stevige selectie, waarmee ze op alle fronten kunnen meespelen.

"Met dit sterke zevental hoopt de Nederlandse WorldTour-ploeg voor ritwinsten te gaan en een top vijf met Anna van der Breggen in het algemene klassement te behalen", aldus Team SD Worx-Protime in een persbericht op de eigen webstek.

Chaos en open Tour de France?

Sportief manager Danny Stam heeft afgelopen maand alle ritten verkend: "Dit is een zwaar en uiteenlopend parcours. Doordat het parcours zo uitdagend is, zullen er weinig ploegen over rensters beschikken die de kracht hebben om echt te controleren. Daarom verwacht ik een open Tour de France Femmes. Het wordt een mooie Ronde van Frankrijk voor de neutrale toeschouwer."

"De tijdrit is een mooie toevoeging, al verwacht ik geen verschillen die echt bepalend zullen zijn voor het algemeen klassement. Daarvoor zijn rit zes, zeven en negen te zwaar. Door de vele te bedwingen hoogtemeters is er een geringe kans op massasprints. De eerste twee ritten kunnen op een sprint eindigen, maar voor de rest zal het vaak een ontsnapping zijn waarin een klein groepje zal uitmaken wie de rit wint. We selecteerden een compatibel zevental waarmee we dromen van ritwinst en een top vijf met Anna van der Breggen."

Lotte Kopecky als rittenkaapster?

Stam verwacht ook wel iets van Lotte Kopecky: "Het wordt vooral zaak om de druk bij haarzelf weg te houden en vrijuit te koersen. Lotte mag haar kans gaan in de ontsnappingen. Met Lorena Wiebes hebben we een prima kaart voor de sprint; niemand neemt haar graag mee naar de meet. Als Lotte voorin zit, kan de aanwezigheid van Lorena achter haar voor vertwijfeling zorgen. Hopelijk kan Lotte vanuit een ontsnapping een rit meepikken.”

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